شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية وصول الفنانين إلى قائمة التشغيل لمستخدمى سبوتيفاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم سبوتيفاى اعتبارًا من ديسمبر 2021 أكثر من 406 ملايين مستخدم نشط شهريًا، بما فى ذلك 180 مليون مشترك مدفوع، ويشتهر مزود خدمات البث الصوتى والوسائط بكونه أحد أكبر مزودى خدمات بث الموسيقى فى العالم.

سيكون عشاق الموسيقى بالتأكيد مغرمين بـSpotify ، حيث يتم التعرف على النظام الأساسى بسهولة من خلال خوارزميته التى تمنح الفنانين الفرصة لتسخير والوصول إلى الجمهور المناسب.

يرغب الفنانون الذين يرغبون فى تحقيق نجاح تجارى على خدمة البث السويدية غير المجانية فى جذب معجبيهم ومستخدميهم المختلفين إلى النقر على الزر الصغير على شكل قلب والذى سيضيف أغنيتهم ​​بشكل فعال إلى قائمة التشغيل الخاصة بهم ، وبالتالى كسب المزيد من المستمعين والتدفق بواسطة تصميم المنصة حسبما نقل موقع techbooky.

ومن الجدير بالذكر أن قائمة التشغيل التى أنشأها المستخدم على Spotify يتم طرحها لمنح عشاق الموسيقى تجربة استماع أفضل، مع قائمة متابعة معروفة وشائعة.

تخطط منصة البث فى محاولة للحفاظ على سيطرتها على سوق البث لتعديل الميزة التى تم إصدارها مؤخرًا خلال فترة الاختبار للسماح للمستمعين بالاستماع إلى الإيقاعات اللحنية لفنانيهم المفضلين.

إن التحقق من صحتها على منصة البث يقطع شوطًا طويلاً لإظهار أصالة الفنان داخل مساحة الموسيقى ، وهذا يسهل ظهوره فى قائمة التشغيل الخاصة بالمستخدم ، ولكن بينما يشق الفنان طريقه إلى السلم ، إليك ثلاثة من النصائح حول كيفية العثور على قائمة التشغيل الخاصة بشخص ما على سبوتيفاى.

ابحث عن المستخدمين الذين لديهم قاعدة مستخدمين طموحة وصغيرة

بصفتك فنانًا وصانع محتوى، فإن أول شيء عليك القيام به هو البحث عن المستخدمين على النظام الأساسى الذى لم يتم تحميله بعد بقاعدة مستخدمين كبيرة: أى مستخدمين لديهم قاعدة مستخدمين صغيرة نسبيًا. والسبب فى ذلك هو أنهم سوف يتشبثون بسهولة بفكرة تعاون قائمة التشغيل التى ينشئها المستخدمون فى Spotify. سيكون موقفًا مربحًا لكما لأنك ستكون فى قائمة التشغيل الخاصة بهما ، بينما ستساعدهما أيضًا على اكتساب المزيد من المتابعين. أثناء إبراز ملفك الشخصى وقائمة التشغيل لهم ، فإنهم يعرفون أيضًا أنهم بحاجة إليك لاكتساب متابعين.

انشر روابط ملف تعريف Spotify الخاص بك إلى منصات وسائط اجتماعية مختلفة

لا يمكن هنا تحديد تأثير وسائل التواصل الاجتماعى على شعبية الفنان بشكل كافٍ ، لكن العديد من الفنانين يتفقون بشدة مع الدور الأساسى الذى تلعبه وسائل التواصل الاجتماعى فى الترويج لمنتج معين. تساعد منصات الوسائط الاجتماعية المختلفة فى الوصول إلى جمهور أكبر لزيادة الجاذبية العامة لمهارة الفنان ، ومن هذا المنطلق سيحتاج منشئو المحتوى الصوتى المتنوعون إلى الاستفادة من ذلك للترويج لملفهم الشخصى على Spotify من خلال روابطهم .

بصفتك فنانًا ، يجب أن تتعلم كيفية نشر روابط ملفك الشخصى على جميع منصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك لجذب الأشخاص المناسبين الذين لديهم نفس الأذن الموسيقية مثلك. سيساعد الأشخاص الذين تقوم بتحويلهم من متابعيك على وسائل التواصل الاجتماعى فى رفع قائمة متابعيك ومن المحتمل أن يتم تضمينك فى قائمة التشغيل التى أنشأها المستخدمون علىSpotify.

أنشئ قائمة التشغيل الخاصة بك

أنت مالك حرفتك ويجب عليك التحكم فيها بشكل صحيح ، لذا تأكد من جذب المتابعين إلى قائمة التشغيل الخاصة بك ولكن إلى ملف التعريف الخاص بك ، حيث تسعى إلى زيادة الجذب على المنصة. سيؤدى القيام بذلك إلى جعلك معروفًا بين المستخدمين من خلال قائمة التشغيل ، وفى العملية التى تؤدى إلى اتصالات أقوى.

يمكنك أن تكون متواضعًا فى البداية من خلال إنشاء قائمة تشغيل بسيطة بموضوع واحد وعنوان جذاب ، وترتقى إلى قمة حياتك المهنية من خلال سبوتيفاى.