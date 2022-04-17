شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل مفاهيم Little Signals من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت جوجل "دراسة التصميم" في الحوسبة المحيطة ، مع سلسلة من الكائنات التي يمكنها تسليم الإشعارات بمهارة من خلال النقرات والظلال المتغيرة.

تسمي الشركة التجربة Little Signals وتقول إنها تستكشف "الحوسبة الهادئة" ، أو طرقًا لإبقائك في الحلقة دون أن يصدر هاتفك صوت تنبيه وإضاءة الشاشة.

لدى Google ستة عناصر في مجموعة Little Signals: الهواء ، والأزرار ، والحركة ، والإيقاع ، والظل ، والنقر، على سبيل المثال ، يُفترض أن الزر "يجمع بين الحجم والصوت للتواصل وتوفير التحكم. التقلبات العلوية - يمينًا لمزيد من التفاصيل ، وتترك لأقل - وتنمو كلما تلقيت المعلومات.إنها تلعب نغمة عندما تكون ممتلئة ".

ليس من المستغرب أن تعمل Google بفكرة الحوسبة المحيطة - لقد كانت تتحدث عن هذا المفهوم لسنوات وتضيف عناصر صغيرة إلى بعض أجهزتها حسبما نقل موقع The verege.

وبينما يسميها متعاون Google في هذا المشروع سلسلة من "تجارب التفاعل والمبتدئين للفكر" ، يمكنك في الواقع تحويلها إلى شيء حقيقي. تقدم Google إرشادات حول كيفية تجميع الإلكترونيات والرموز معًا لبناء نموذج يخبرك عن الطقس وبعض التلميحات حول كيفية صنع الكائنات الأخرى. حتى أنها قدمت ملفات ثلاثية الأبعاد لكل كائن لأولئك الذين يريدون معرفة كيفية دمج الإلكترونيات بأنفسهم.

يمكن تنزيل الملفات كملف مضغوط من موقع Little Signals.