شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية كتم صوت الرسائل المزعجة على واتساب وفيس بوك ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشط معظمنا فى الوقت الحالي بشكل كبير على تطبيقات مثل فيسبوك ماسنجر وواتساب، ففي ماسنجر يمكن لأي شخص إرسال رسائل نصية إليك، بينما يسمح واتساب للشخص فقط بإرسال رسالة نصية إليك من لديه رقم الاتصال الخاص بك، إذا كان هناك شخص يزعجك بإرسال رسائل نصية أو مكالمات ، فيمكنك كتم صوت محادثاته.

كيفية كتم صوت محادثات واتساب وماسنجر لتجاهل الرسائل والمكالمات.

كيفية كتم صوت محادثات ماسنجر

الخطوة 1: افتح ماسنجر وابحث عن الدردشة التي ترغب في كتمها

الخطوة 2: اضغط لفترة طويلة على تلك الدردشة المعينة. ستكون هناك خيارات "تجاهل التنبيهات" وانقر عليها.

الخطوة 3: بعد ذلك سترى خيارات مثل كتم إعلامات الرسائل وكتم إعلامات المكالمات وكتم إعلامات الرسائل والمكالمات.

الخطوة 4: يمكنك تحديد أي منها لتجنب الرسائل والمكالمات المزعجة على ماسنجر. بالنسبة للغير مدركين فإن ماسنجر لديه خيار يسمى "تجاهل الرسائل".

يمكنك الحصول على الخيار عند الضغط لفترة طويلة على أي دردشة. إذا كنت تستخدم هذا الخيار ، فلن تتلقى أي إشعارات ولن يتم تسليم الرسائل المرسلة. فقط إذا فتحت محادثة معينة وأرسلت أي رسالة إلى هذا الشخص ، يمكنك حينئذٍ رؤية الرسائل المرسلة مسبقًا.