شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية أرشفة محادثات واتساب متعددة على هاتف أندرويد دون حذفها.. بالخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجلب واتساب منصة المراسلة الفورية المملوكة للوسائط، باستمرار ميزات جديدة، إلى جانب الميزات الموجودة على النظام الأساسي، تعزز تجربة المستخدم بصرف النظر عن إرسال الرسائل النصية ومشاركة الصور أو مقاطع الفيديو، يمكنك إرسال الأموال مباشرة إلى أصدقائك باستخدام واتساب باى، كذلك يمكنك إجراء مدفوعات عبر WhatsApp Pay على مواقع أخرى.

والكثيرون على دراية بميزة الدردشة الأرشيفية في واتساب والتي تتيح لك إخفاء أي مجموعة أو دردشة فردية دون حذفها، في الأساس يمكن للمرء إخفاء الدردشة من قوائم الدردشة الرئيسية على WhatsApp.

كذلك يمكنك الاحتفاظ بالدردشات المؤرشفة منفصلة ولن يتم إعلامك إذا تلقيت أي رسائل جديدة من الدردشات المؤرشفة، إذا كنت ترغب في تلقي إشعارات من الدردشات المؤرشفة ، يمكنك تغييرها من الإعدادات.

كيفية أرشفة محادثات واتساب المتعددة على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد.

الخطوة 1: افتح تطبيق واتساب على هاتف أندرويد الذكي الخاص بك.

الخطوة 2: الآن انقر فوق أي دردشة فردية أو جماعية تريد أرشفتها أو إخفائها.يمكنك أيضًا تحديد محادثات متعددة في وقت واحد.

الخطوة 3: ستحصل على بعض الخيارات في الأعلى بما في ذلك الحذف والتثبيت وكتم الصوت والأرشيف.

الخطوة 4: انقر فوق الزر "أرشيف" وسيظهر زر الأرشيف أعلى قائمة الدردشة. يمكنك النقر فوق زر الأرشفة للتحقق من إخفاء جميع الدردشات.

كيفية إلغاء أرشفة محادثات واتساب متعددة على هاتف أندرويد الذكي إلى جانب ذلك يمكنك إلغاء أرشفة محادثات واتساب متعددة على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد.

إليك الدليل المفصل خطوة بخطوة حول كيفية إلغاء أرشفة الدردشات.

الخطوة 1: انتقل إلى واتساب على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد.

الخطوة 2: بعد ذلك يمكنك العثور على قسم الدردشة الأرشيفية في الجزء العلوي من صفحة واتساب الرئيسية الخاصة بك.

الخطوة 3: انقر فوق الدردشة التي تريد إخراجها من الأرشيف أو يمكنك تحديد جميع الدردشات معًا.

الخطوة 4: ثم اضغط على خيار إلغاء الأرشفة الذي يتم وضعه في نفس المكان مثل زر الأرشيف.