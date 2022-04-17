شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دور سينما أمريكية تتيح شراء التذاكر باستخدام دوجيكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت AMC Theaters سلسلة دور سينما أمريكية شهيرة، شراء التذاكر والامتيازات باستخدام دوجيكوين و Shiba Inu ، حسبما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة آدم آرون عبر تويتر.

أضافت الشركة دعمًا للعملات المشفرة من خلال تكامل Bitpay ، بعد أن قالت في نوفمبر إنها "تستكشف" كيفية قبول العملات.

يعد الدفع مقابل الفشار والتذاكر باستخدام Doge أمرًا بسيطًا نسبيًا - فأنت تمر بالعملية العادية لاختيار مقعدك وإضافة أي امتيازات تريدها ، ثم حدد Bitpay كطريقة الدفع الخاصة بك.

من هناك يمكنك توصيل محفظتك المشفرة (تدعم الكثير منها بما في ذلك Coinbase) أو الحصول على عنوان يمكنك من خلاله إرسال عملتك المشفرة المختارة لإكمال عملية الشراء.

يدعم Bitpay أيضًا العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ethereum ، لكن AMC سمحت لرواد السينما بشراء تذاكر مع هؤلاء لبضعة أشهر الآن من خلال PayPal.

بالنظر إلى ما قالته المنظمات الأخرى (مثل ويكيبيديا) حول عدد الأشخاص الذين ينتهي بهم الأمر بالدفع بالعملات المشفرة ، يبدو من غير المحتمل أن ينتهي هذا التكامل ليصبح منجم ذهب لشركة AMC.

من الممكن دائمًا أن يكون حشد الأسهم الميمية مهتمًا بها حقًا ، ولكن حتى Tesla توقفت عن بيع السيارات باستخدام Bitcoin بعد أكثر من شهر بقليل (بحجة المخاوف البيئية).