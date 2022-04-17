شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوكرانيا تستخدم تقنية التعرف على الوجوه للتوصل لأهالى الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم السلطات الأوكرانية تقنية التعرف على الوجه للتعرف على جثث الجنود الروس والاتصال بأمهاتهم، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتمكنت أوكرانيا من تحديد هوية 582 روسيا، وأخبرت أهلهم من مقتلهم في الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا، وارسلت إليهم صور أبنائهم المهجورة والملطخة بالدماء.



اثار الحرب الروسية الاوكرانية

يستخدم الأوكرانيون برنامج مسح الوجه من شركة تكنولوجيا امريكية، حيث أجروا أكثر من 8600 عملية بحث للتعرف على الوجوه على القتلى أو الأسرى الروس منذ بداية الحرب.

بينما قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن ما بين 2500 و3000 جندى من قوات بلاده لقوا حتفهم حتى الآن فى الهجوم الروسى على أوكرانيا.



تقنية التعرف على الوجه

وأضاف زيلينسكي أن حوالي 10 آلاف جندي أوكراني أصيبوا وأنه "من الصعب تحديد عدد من سينجون"، بحسب تصريحات أدلى بها في مقابلة تلفزيونية ونقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، السبت.

وصرح بأنه من الصعب تحديد عدد الضحايا المدنيين في المدن والبلدات المحاصرة كخيرسون وماريوبول.

وقال الرئيس الأوكراني "كلنا نريد القتال"، "لكن علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا حتى لا تكون هذه الحرب بلا نهاية. فكلما طال أمدها، سنفقد أكثر".

وكانت كييف قد أعلنت في وقت سابق أن روسيا فقدت بالفعل 20 ألف جندي منذ بدء هجومها العسكري على أوكرانيا الذي دخل أسبوعه الثامن.