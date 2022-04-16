شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تكشف عن النسخة الأولى من نظاراتها الذكية فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة ميتا للإصدار الأول من نظاراتها الذكية على غرار Star Trek في عام 2024، وتحدث المؤسس مارك زوكربيرج منذ فترة طويلة عن طموحه في إنشاء عالم افتراضي حيث يمكن للبشر العمل والتواصل الاجتماعي واللعب، وتعد نظارات الواقع المعزز AR التي طال انتظارها من شركته مجرد جزء واحد من هذه الرؤية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لن يحتاج المستخدمين إلى إقران النظارة بهاتف أيفون أو أندرويد للعمل، كما أن ميتا تريد إطلاق عدة أجيال من نظارات الواقع المعزز، مع طرح النموذج الأول في عام 2024، يليه تصميم أخف وزنا وأكثر تقدمًا لعام 2026، وإصدار ثالث في عام 2028.

أخبر المطلعون الذين لم يُسمح لهم بالتحدث علنًا The Verge أن المشروع كان يسمى Project Nazare، ولا تمتلك ميتا حتى الآن نموذجًا أوليًا عمليًا يمكن ارتداؤه لنظارات الواقع المعزز الخاصة بها ، ولكن بدلاً من ذلك لديها عرض توضيحي.

على الرغم من ذلك، وحقيقة أن عروض الأفاتار أثناء العرض التقديمي السابق لميتا زوكربيرج لم تكن مبنية على أي جهاز أو برنامج عاملة ، فقد ورد أن الرئيس التنفيذي يريد إطلاق النظارات في غضون عامين، فإنه يراهن في النهاية على أن ميتافيرس، وهي فكرة مستقبلية للبيئات الافتراضية حيث يمكن للمستخدمين العمل والتواصل الاجتماعي واللعب، ستكون خليفة الإنترنت.

ليس ذلك فحسب، بل إن نظارات AR التي تشبه القناع الخيالي عالي التقنية الذي يرتديه Geordi La Forge في برنامج Star Trek التلفزيوني، يُنظر إليها على أنها ناقوس خطر محتمل لسوق الهاتف الذكي.

هذا لأن نموذج النظارات Meta Nazare لن يحتاج إلى اتصال بهاتف ذكي، ولكنه بدلاً من ذلك سيتم توصيله لاسلكيًا بجهاز على شكل هاتف يتضمن عناصر حاسوبية.