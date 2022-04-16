شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا وبيلاروس بصدد توقيع اتفاق إنتاج أقمار صناعية من جيل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجانبان الروسي والبيلاروسي في إعداد اتفاقية إنتاج أقمار صناعية من شأنها التصوير فائق الدقة لسطح الأرض، ما يسمح بالحصول على صور فوتوجرافية فريدة من مدار الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية في مقابلة مع إذاعة "سولوفيوف. لايف".

وقال:" قد بدأنا في وضع الاتفاقية الروسية البيلاروسية الخاصة بتشكيل مجموعة من الأقمار الصناعية التي ستضمن استشعار الأرض عن بعد والتقاط صور فوتوجرافية فضائية فريدة من نوعها بدقة 30 سنتيمترا. وستشارك مؤسسة "بيليغ" البيلاروسية في تحقيق المشروع المذكور.

وأوضح روجوزين قائلا إن المنظومة الروسية البيلاروسية ستسمح برؤية جسم بحجم حاسوب لوحي iPad. ولا يتم الحصول على صورة فوتوجرافية فحسب بل ومعالجتها بواسطة خوارزميات أو بالأحرى التصوير الفوتوجرافي الأكثر تفصيلا حيث تقوم الرياضيات بالتعرف على الصور وتحل شيفرتها.

يذكر أن مطار "فوستوتشني" الفضائي شهد محادثات جرت بين الرئيسين الروسي والبيلاروسي فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو بشأن التعاون الفضائي بين البلدين.