شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة المجتمعات الجديدة بواتس آب وكيف يمكن استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف واتس آب عن أداة جديدة تسمى المجتمعات، والتي تتيح لك إرسال رسائل إلى عدة مجموعات في وقت واحد، حيث سيتمكن المستخدمون من وضع العديد من الدردشات الجماعية معًا تحت موضوع واحد ومشاركة التحديثات معهم جميعًا، وفي مدونة للإعلان عن التحديث، أوضح واتس آب، "ستتيح المجتمعات على واتس آب للأشخاص جمع مجموعات منفصلة تحت مظلة واحدة بهيكل يناسبهم".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن بهذه الطريقة يمكن للأشخاص تلقي التحديثات المرسلة إلى المجتمع بأكمله وتنظيم مجموعات المناقشة الصغيرة بسهولة حول ما يهمهم.

ستحتوي المجتمعات أيضًا على أدوات جديدة فعالة للمسؤولين، بما في ذلك رسائل الإعلان التي يتم إرسالها إلى الجميع والتحكم في المجموعات التي يمكن تضمينها.

قال تطبيق المراسلة المملوك لشركة ميتا، إنه سيبدأ في طرح الميزة ببطء وكاختبار، وكشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للمنصة، إن التغيير كان تطورا مهما لواتس آب.

كما أنه عن طريقة استخدامها، فستسمح الأداة الجديدة للمستخدمين بتنظيم محادثات جماعية مختلفة معًا تحت موضوع رئيسي واحد، على سبيل المثال، مدرسة أطفالهم أو الشارع الذي يعيشون فيه، مع قدرة مسؤولي المجتمع على مشاركة الرسائل مع الجميع والتحكم في المجموعات التي يمكن تضمينها.

قال زوكربيرج: "لقد أنشأنا مجتمعات واتس آب لتسهيل تنظيم جميع محادثاتك الجماعية والعثور على المعلومات".

وأضاف زوكربيرج، "ستكون قادرًا على جمع مجموعات مختلفة معًا في مجتمع واحد،على سبيل المثال، بالإضافة إلى المجموعات الفردية لفصول مختلفة ، قد يكون لديك مجتمع شامل واحد لأولياء الأمور في مدرسة مع مكان مركزي للإعلانات والأدوات للمسؤولين".