حل مشكلة الإنترنت لا يعمل بكابل Ethernet على ويندوز 11

في حالة ان الإنترنت لا يعمل بكابل Ethernet على ويندوز 11 لديك فهنا في هذا المقال سنحاول حل هذه المشكلة، استعمال الكابل في الإتصال بالإنترنت أمر بديهي للحصول على أفضل أداء وأفضل سرعة ممكنة من الإشتراك الخاص بك، لكن اذا واجهت مشكلة في الإتصال بهذه الطريقة فبدلًا من تجاهلها يجب ان تبحث عن حل لها، لهذا نقدم لك هذا المقال لحلول مشكلة ان الإنترنت لا يعمل بكابل Ethernet على ويندوز 11 فتابع معنا.

جدول المحتويات

تحقق من تركيب كابل Ethernet بشكل جيد

اول خطوة هي التحقق من توصيل الكابل بشكل جيد لأن الكثير من الناس يقعون في هذا الأمر، الكثير من الناس يتجاهلون او ينسون اتصال الكابل بشكل جيد، اول شيء قم بالنظر الى المدخل الخاص بجهازك في الأغلب ستكون هناك لمبات LED تعمل وقتما تقوم بتوصيل الكابل، لا تضئ اللمبات؟ اذا تحقق من الكابل نفسه هل الكابل سليم؟ لا توجد مشاكل او قطع في أي مكان بالكابل او في رأس الكابل نفسه، اذا كان الكابل نفسه به مشكلة جرب ان تقوم بتغييره وشراء واحد جديد، في النهاية الإتصال يعمل عندما تجد لمبات الـLED الخاصة بالكابل تعمل بشكل سليم، لا تضئ؟ المشكلة في الكابل نفسه او في المدخل ونتمنى الا تكون في المدخل.

جرب مدخل آخر في الراوتر

هذه المشكلة تظهر بشكل أكبر في الراوترات القديمة يمكن ان يكون هناك أحد المداخل متضررًا من أي سبب، انت في الأغلب لديك راوتر بعدة مداخل، جرب ان تقوم بتوصيل الكابل في مدخل آخر غير المدخل الذي تستعمله كل مرة، جرب كل مداخل الراوتر الخاص بك فبنسبة كبيرة ان كانت المشكلة من مداخل الراوتر ستُحل المشكلة عندما تقوم بتوصيل الجهاز في مدخل آخر.

اعد تشغيل/ضبط الراوتر

لا ليست هذه خدمة عملاء شركة الإنترنت الخاصة بك لكن سأسألك سؤالًا، هل تواجه أجهزة منزلك مشكلة مع الإنترنت؟ ان كانت اجابتك بنعم فقم بإعادة تشغيل الراوتر او جرب ان تعيد ضبطه من البداية، تعامل مع الراوتر انه ماكينة تحتاج ان ترتاح كل فترة طويلة، قم بإيقافه لدقائق ثم قم بتشغيله من جديد من شأن هذا حل المشكلة ان كانت المشكلة على كل أجهزتك سواء اتصلت سلكيًا او لا سلكيًا.

حدث سوفتوير الراوتر

سوفتوير الراوتر نقطة مهمة جدًا، في الأعلب يكون السوفتوير الخاص براوترك به مشكلة فأنت ستحتاج ان تقوم بتحديثه من أجل حل هذه المشكلة، أيضًا ستلاحظ مشكلة في اتصال كل أجهزة المنزل بالإنترنت اذا كانت المشكلة في السوفتوير، في الأغلب الشركة المصنعة للراوتر الخاص بك لديها دليل لتثبيت السوفتوير الخاص به فجرب ان تقوم بتحديث سوفتوير الراوتر الى آخر إصدار.

استعمل مصحح الأخطاء

من أجل حل مشكلة ان الإنترنت لا يعمل بكابل Ethernet يمكنك تجربة حلول السوفتوير الخاصة بالنظام وهنا نتحدث عن مصحح الأخطاء الخاص بويندوز، ان كانت المشكلة مشكلة سوفتوير فمصحح الأخطاء بنسبة كبيرة سيستطيع حل هذه المشكلة، كيف تستعمله؟

الخطوات

افتح تطبيق Settings

من تبويب System اختر Troubleshoot

اختر Other Troubleshooters

فعل مصحح الأخطاء الخاص بتعريف الإنترنت Network Adapter

اترك مصحح الأخطاء ليحاول حل المشكلة لك

إعادة تثبيت تعريف كارت الإنترنت

المشكلة يمكن ان تكون في التعريف؟ يمكن ان تكون من التعريف ولكن المشكلة بالتأكيد من المشاكل العشوائية التي قد تواجهها مع أي تعريف او أي تحديث، فالحل الأسهل هنا ان تقوم بإعادة تثبيت تعريف كارت الإنترنت من الأول، الموضوع بسيط وممكن من خلال الـDevice Manager، تابع الخطوات التالية

الخطوات

اضغط بالزر الأيمن على قائمة Start واختر Device manager

اختر Network Adapters

ابحث عن كارت الإنترنت الخاص بك

اضغط عليه بزر الفأرة الأيمن واختر Uninstall device

اعد تشغيل الجهاز وسيقوم الجهاز بالعودة لتعريف الإنترنت المقترن بويندوز 11 وقد يعمل بدون مشاكل

اعد تفعيل خدمة الإنترنت عن طريق كابل Ethernet

حل آخر للمشكلة هو ان تقوم بالغاء الإنترنت عن طريق Ethernet في الأساس ثم اعادة تشغيله من جديد، هذه الخطوة تساعد في حل المشكلة بلا تفسير لسبب وقوع المشكلة في الأساس، فلذلك من خلال السوفتوير جرب ان تقوم بإيقاف الإنترنت واعادة تشغيله من خلال النظام، كيف ذلك؟

الخطوات

افتح تطبيق الإعدادات الخاص بويندوز

اختر Network and internet

اختر Advanced Network Settings

بجانب اختيار Ethernet اضغط على زر Disable وانتظر لدقائق ثم اضغط على Enable

اعد ضبط إعدادات الشبكات

يمكن ان تكون قد تلاعبت بإعدادات الشبكة الخاصة بك مما تسبب في وجود مشكلة ان الانترنت لا يعمل، لكن انت لا تدري أين الخطأ، ونحن لا ندري ما هي الإعدادات التي تلاعبت بها، لذلك الحل الأسرع هو التخلص من كل الإعدادات مرة واحدة، نعم قم بإعادة ضبط اعدادات الشبكة مرة واحدة لتستطيع حل المشكلة، تابع الخطوات

الخطوات

افتح تطبيق الإعدادات الخاص بويندوز

اختر Network and internet

اختر Advanced Network Settings

اضغط على Network Reset

اضغط على Reset Now

سيقوم الجهاز بإعادة التشغيل وبإذن الله تجد المشكلة قد حُلت

تحقق من إعدادات الطاقة الخاصة بكارت الإنترنت

بعد فترة من السكون قد يقوم ويندوز 11 بإيقاف الكارت نفسه، طبعًا ستسألني انا استعمل جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت عن طريق مدخل الـ Ethernet لماذا يقوم الويندوز بإيقاف الكارت؟ لا أعلم لكن ويندوز يتحكم بمركباته بناء على خطة الطاقة الخاصة بالجهاز وهذه اعدادات منطقية في اجهزة اللابتوب ولذلك نضعها في الحسبان، ماذا ستفعل هنا؟ ستقوم بإلغاء أي اعدادات تتسبب في توقف الكارت، كيف ذلك؟

الخطوات

اضغط بالزر الأيمن على قائمة Start واختر Device manager

اختر Network Adapters

ابحث عن كارت الإنترنت الخاص بك

اضغط عليه بزر الفأرة الأيمن

اختر Properties

اختر تبويب Power Management

قم بإزالة اختيار Allow computer to turn off this device to save power

اضغط Ok واعد تشغيل الجهاز

تحقق من إعدادات الـProxy

قد تكون المشكلة في البروكسي الخاص بجهازك، عندما يستخدم جهازك خدمة Proxy بدلًا من الـLAN قد تواجه مشكلة مع الـEthernet ولذلك يمكن ان تكون المشكلة في اعدادات البروكسي الخاصة بجهازك، يمكننا حل هذه المشكلة بسهولة أيضًا من خلال السوفتوير فقط تابع الخطوات التالية.

الخطوات

اضغط على زري Windows + R لفتح نافذة Run

اكتب الأمر inetcpl.cpl ثم اضغط انتر

اختر تبويب Connections

في الأسفل اختر LAN Settings

ازل اختيار Use a proxy service for your LAN

الخلاصة

مشكلة ان الإنترنت لا يعمل بكابل Ethernet ليست المشكلة العويصة في أي حال، انظر هي مشكلة كبيرة في حالة ان المدخل الخاص بالإنترنت لديك معطوب، لكن على أي حال فروق السرعات بين الواي فاي والإتصال بالكابل ليس كبيرًا لدرجة تجعلك تكره الإتصال اللاسلكي ننصحك في أي حال بالإستثمار في Wifi Adapter جيد ان لم تستطع حل المشكلة بعد هذه الخطوات، وريما نجد حلولًا أخرى لمشكلتك استعمال الواي فاي لن يكون أمرًا سيئًا