لمستثمري العملات الرقمية.. متصفح أوبرا كريبتو على أجهزة آيفون وآيباد

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت أوبرا إصدارًا تجريبيًا من متصفح ويب ٣ الخاص بها مع محفظة عملات مشفرة مدمجة يوم الجمعة لأجهزة لآي أو إس وآيفون وآيباد.

يتوفر متصفح أوبرا لمستخدمي كمبوتر ماك وويندوز، وكذلك لمستخدمي أجهزة أندرويد المحمولة منذ يناير. إصدار الهاتف المحمول هو أحدث خطوة في مشروع متصفخ العملات المشفرة، وهي مبادرة تركز على ويب ٣ لتسهيل التنقل عبر التطبيقات اللامركزية (DApp) والألعاب ومنصات الميتافيرس.

ووفقًا للشركة، تشمل الميزات الرئيسية أوبرا واليت مع دعم الأنظمة البيئية لإيثيوم وبوليغون وسيلو لشراء وبيع ونقل التوكنات. يمكن للمستخدمين أيضًا استعادة أي محفظة متوافقة مع إيثريوم فيرتشوال ماشين (EVM) مع محفظة أوبرا الأصلية ودمج أصولهم وأرصدتهم الحالية.

على الصفحة الرئيسية للمتصفح، يمكن للمستخدمين الاطلاع على أحدث مبيعات التوكنات غير القابلة للإتلاف ومجمع أخبار يسمى “كريبتو كورنر” مع تحديثات مباشرة حول أسعار الأصول المشفرة ورسوم الغاز، بالإضافة إلى عمليات التوزيع وحتى الموارد التعليمية المقترحة.

وقالت الشركة أيضًا إن المتصفح يأتي مزودًا بحماية تعدين العملات المشفرة التي تحظر البرامج النصية “التعدين الخفي” التي قد تعرض أداء جهاز آيفون أو آيباد للخطر. تشتمل ميزات الأمان الأخرى على مانع الإعلانات والمتعقب الأصلي ومانع النوافذ المنبثقة ومانع حوار ملفات تعريف الارتباط سهل الاستخدام.

ووفقًا لجورغين أرنيسن، نائب الرئيس التنفيذي في أوبرا، فإن متصفح العملات المشفرة يستهدف الاهتمام المتزايد بويب ٣، سواء كان ذلك من مستخدمي العملات المشفرة المخضرمين أو الوافدين الجدد.