اكتشاف مبهر يعالج حالة مرض التصلب المتعدد

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 04:09 مساءً - ادعى العلماء أنّ الخلايا المناعية ضد الحمى الغدية قد تحمل مفتاح علاج التصلب المتعدد.

في تجربة صغيرة، تم زرع المرضى الذين يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد بالخلايا التائية التي تستهدف الفيروس الذي يسبب الحمى الغدية.

وأشارت فحوصات الدماغ إلى أنّ تطور الحالة قد تباطأ أو حتى تمّ عكسه لدى بعض المصابين.

إنّ المرضى الذين حققوا نتائج لديهم أيضاً تحسن مستمر، بما في ذلك القدرة على المشي مع ألم أقل.

وتم استخراج الخلايا التائية من الأشخاص الذين تعافوا من فيروس إبشتاين بار، والذي تم وصفه بأنه سبب محتمل لمرض التصلب العصبي المتعدد.

يعترف العلماء الأمريكيون الذين أجروا البحث أنّ الدراسة صغيرة ولا يمكن استبعاد تأثير الدواء الوهمي، عندما يشعر شخص ما بتحسن لمجرد أنه يتوقع ذلك.

ولكنّ الدراسة تمثل برأيهم خطوة مهمة إلى الأمام في فهم الخبراء لمرض التصلب العصبي المتعدد، وهو مرض غير قابل للشفاء حالياً ولا يمكن إدارته إلا بالأدوية.

غير أن العلماء ما زالوا غير متأكدين تماماً من أسباب المرض الذي يصيب حوالي 130.000 شخصاً في المملكة المتحدة وأكثر من 900.000 أمريكياً.

ويأتي ذلك بعد أن وجدت دراسة كبيرة أجراها علماء من جامعة هارفارد على مليون جندي أنّ فيروس إبشتن بار يمكن أن يكون السبب الرئيسي وراء مرض التصلب العصبي المتعدد، مع احتمال إصابتهم بمرضى مرض التصلب العصبي المتعدد أكثرب 32 مرة من غيرهم.

تحدث حالة الشلل بسبب مهاجمة الجهاز المناعي لشخص ما للخلايا العصبية، مما يؤدي إلى ظهور أعراض تشمل التعب وصعوبة المشي.

يحدث مرض التصلب العصبي المتعدد لدى واحد من كل 10 مرضى، وينطوي على تدهور الحالة باستمرار بمرور الوقت دون حدوث انتكاسات. هناك عدد قليل جداً من خيارات العلاج.

تم إنشاء العلاج بالخلايا التائية الجديد من قبل شركة أتارا بايوثيرابيوتيكس الأمريكية، ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.



وهو ينطوي على استخراج الخلايا المناعية المعروفة باسم ATA188 ، والتي توجد في الأشخاص الذين قاتلوا بنجاح فيروس إبشتاين بار، وهو يعطى للناس عن طريق الحقن.

في السياق نفسه، قامت شركة العلاج المناعي الأمريكية بتجربة الدواء على 24 مريضاً بالتصلب المتعدد لمدة عام في سنة 2017.

تم اختيار المرضى من جميع أنحاء الولايات المتحدة وأستراليا وتم إعطاؤهم جرعات مختلفة من دواء العلاج المناعي لتقييم آثاره.

وتم التبرع بالخلايا من قبل أشخاص عانوا من عدوى فيروس إبشتاين بار وتم مطابقتهم مناعياً مع المرضى، لتجنب الرفض.

واصل ثمانية عشر مشاركاً التجربة لمدة تصل إلى أكثر من ثلاث سنوات اعتباراً من آب 2021، سبعة منهم أظهروا بالفعل علامات تحسن.

استخدم الباحثون عمليات المسح للنظر في تلف الأعصاب في الدماغ نتيجة لمرض التصلب العصبي المتعدد والحالة البدنية للمرضى المتدرجة باستخدام مقياس حالة الإعاقة الموسع (EDSS).

تم تقديم النتائج في مؤتمر يوم 22 آذار.

و من غير الواضح كيف تم إعطاء جرعات منتظمة للمرضى، أو مقدار الدواء الذي تم حقنه به.

شهد عشرون من أصل 24 تحسناً في حالتهم واستقراراً بعد عام.

كذلك، أظهرت دراسة نشرت في مجلة نيتشر في كانون الثاني أنّ البروتينات التي ينتجها فيروس إبشتاين بار تشبه إلى حد كبير البروتينات البشرية التي ينتجها الجهاز العصبي.

وأصيب حوالي 95 في المائة من الناس على قيد الحياة اليوم بفيروس إبشتاين بار، الذي يسبب ارتفاع نسبة كريات الدم البيضاء.

يعتقد أيضاً أنّ الفيروس هو وراء العديد من أمراض المناعة الذاتية، بما في ذلك متلازمة التعب المزمن والتهاب الدماغ والنخاع.

ويمكن أن تصبح أجهزة المناعة مشوشة عندما يرتبط فيروس إبشتاين بار بالأعصاب، ويبدأ في مهاجمة خلايا الجسم بدلاً من الفيروس.

نظراً لأنّ الفيروس يمكن أن يظل خامداً في الجسم لفترات طويلة دون اكتشافه وإعادة تنشيطه في بعض الأحيان، يمكن أن تحدث هذه الاستجابة المناعية مراراً وتكراراً.