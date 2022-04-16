شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير: آبل بدأت فى اختبار تسعة طرازات لأجهزة Mac مع شرائح M2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تطرح Apple قريبًا مجموعة جديدة من أجهزة كمبيوتر Mac مدعومة بالجيل التالى من رقاقاتها المحلية. وفقًا لمارك غورمان من Bloomberg .

وبدأت شركة التكنولوجيا العملاقة في إجراء اختبار واسع النطاق لما لا يقل عن تسعة طرز من أجهزة Mac مع أربع شرائح M2 مختلفة ، مما يشير إلى أن شركة Apple تستعد لإطلاقها، على الرغم من أنه ليس من المفترض أن تكون معرفة عامة ، إلا أن Apple كانت تختبر الأجهزة باستخدام تطبيقات الطرف الثالث من App Store ، وتعطينا سجلات مطورى هذه التطبيقات فكرة عما يمكن توقعه من مجموعة أجهزة الكمبيوتر القادمة للشركة.

ويُقال إن أحد الأجهزة التي يتم اختبارها هو جهاز MacBook Air بشريحة M2) يحتوي على ثمانية أنوية لوحدة المعالجة المركزية و 10 أنوية للرسومات ، ارتفاعًا من ثمانية في النموذج الحالي.

وتشير التقارير السابقة إلى أن جهاز MacBook Air التالى سيشمل إعادة تصميم رئيسية ، والتى قد تتضمن إطارًا أنحف ومنافذ أكثر وشحن MagSafe، من الواضح أن شركة آبل تختبر أيضًا اثنين من أجهزة Mac المصغرة التي تعمل بشريحة M2 و M2 Pro ، بالإضافة إلى جهاز M2 MacBook Pro للمبتدئين بنفس مواصفات جهاز MacBook Air المذكور أعلاه.

وأصدرت Apple للتو جهاز MacBook Pro بمقاس 14 و16 بوصة في أكتوبر ، لكن Gurman يقول إن الشركة بدأت في اختبار أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة مقاس 14 بوصة و 16 بوصة مع ذاكرة 64 جيجابايت مدعومة بشرائح M2 Pro و M2 Max.

ويبدو أن M2 Max يحتوي على 12 نواة لوحدة المعالجة المركزية و 38 نواة رسومات ، بزيادة من 10 و 32 في الطرز الحالية. أخيرًا ، هناك جهاز Mac Pro الجديد الذي يقال إنه سيتم تشغيله بواسطة خليفة M1 Urtla . يعد M1 Urtla ، الذي تم إطلاقه مؤخرًا ، أقوى شريحة من Apple حتى الآن ويعمل حاليًا على تشغيل Mac Studio .

ويحذر Gurman من أنه لا توجد ضمانات بأن الشركة ستطلق جميع الطرز التي تختبرها حاليًا، ومع ذلك ، يعتقد أنه سيتم إصدار MacBook Air و Mac mini الجديد، بالإضافة إلى MacBook Pro الجديد للمبتدئين في وقت ما من هذا العام.