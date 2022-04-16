بعد أطول مهمة مأهولة في الفضاء.. ثلاثة روّاد صينيين يعودون الى الأرض

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

بعد 6 أشهر أمضوها في محطة الفضاء الصينية، رجع رواد الفضاء الصينيون الثلاثة ضمن بعثة ”شنتشو-13“ إلى الأرض اليوم السبت،وهي أطول مهمة مأهولة لبكين حتى الآن.

وتسجّل بكين بذلك خطوة ناجحة إضافية في برنامجها الفضائي الطموح للحاق بالولايات المتحدة وأوروبا وروسيا في هذا المجال.

وبعد إطلاق مظلتها الحمراء والبيضاء، هبطت مركبة العودة محملة بالطاقم المؤلف من امرأة ورجلين، قبل الساعة 10,00 بقليل (02:00 بتوقيت غرينتش) في صحراء منغوليا الداخلية (شمال الصين)، وفقا لما أفادت به ”فرانس برس“.

ونقلت محطة التلفزيون الحكومية ”سي سي تي في“ أنّ ”مركبة العودة لمهمة شنتشو-13 هبطت بنجاح“.وأظهرت مشاهد مباشرة عبر التلفزيون الحكومي المركبة وهي تهبط وسط سحابة من الغبار.

وهرعت الأطقم الأرضية التي بقيت بعيدة من موقع الهبوط، بمروحيات للوصول إليها. كما صفق الطاقم الأرضي لرواد الفضاء الذين أعلنوا واحدا تلو الآخر أنهم ”يشعرون بالارتياح“.

هذا ويضم الطاقم الجديد رجلين هما تشاي تشيغانغ (55 عاما)، أول صيني قام بعملية خروج إلى الفضاء في 2008، ويه غوانغفو (41 عاما) الذي يشارك للمرة الأولى في رحلة فضائية، ووانغ يابينغ (41 عاما) التي أصبحت أول صينية تقوم بعملية خروج إلى الفضاء في تشرين الثاني.

وكان تشيغانغ أول من خرج من المركبة، بعد حوالي 45 دقيقة من هبوطها.

الى ذلك، قال هذا الطيار المقاتل السابق الذي لوّح للكاميرات مبتسما فيما كان طاقم الأرض يرفعه ”أنا فخور ببلدنا البطل“.

ومع تمضيته 183 يوما في الفضاء، حطم الطاقم الرقم القياسي الوطني السابق لأطول إقامة في الفضاء والذي كان 92 يوما وسجّل عام 2021 خلال المهمة المأهولة السابقة ”شنتشو-12“.