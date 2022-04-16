شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تغريم جوجل وويكيبيديا فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة أنباء انترفاكس الروسية، أن محكمة روسية هددت شركة جوجل العملاقة للإنترنت الأمريكية ومؤسسة ويكيميديا ​​المالكة لويكيبيديا بغرامات لعدم حذف ما وصفته بأنه معلومات "وهمية" حول الصراع في أوكرانيا حسبما نقلت رويترز.

قالت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية الخميس الماضى إن جوجل ستواجه غرامات بسبب إخفاقها في حذف محتوى على موقع يوتيوب لمشاركة الفيديو تعتبره موسكو غير قانوني. كانت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء قد ذكرت فى مارس الماضي، أن هيئة تنظيم الاتصالات الروسية "روسكومنادزور"، حجبت الخدمة الإخبارية التي يقدمها موقع جوجل المملوك لشركة ألفابت متهمة إياه بالسماح بالاطلاع على ما تطلق عليه مادة مزيفة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت جوجل في بيان آنذاك: "نؤكد أن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في الوصول إلى تطبيق جوجل للأخبار وموقعها في روسيا وأن هذا لا يتعلق بأي مشكلات فنية من جانبنا". وأضاف البيان: "بذلنا جهدنا لنبقي خدمات المعلومات مثل الأخبار متاحة للموجودين في روسيا أطول مدة ممكنة".

وذكرت "إنترفاكس" أن "روسكومنادزور" تحركت بناء على طلب من مكتب المدعي العام الروسي. ونقلت الوكالة عن هيئة تنظيم الاتصالات "مصدر الأخبار الإلكترونية الأميركي محل التساؤل أتاح الاطلاع على العديد من المنشورات والمواد التي تحتوي على معلومات مزيفة ومهمة للعامة عن مسار العملية العسكرية الخاصة في الأراضي الأوكرانية".

ويجرم قانون روسي جديد تغطية أي حدث بطريقة قد تشوه الجيش الروسي.