“أبل” تطرح تحديثًا يتعلّق بتطبيق إعداد الفيديوهات iMovie

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 دقائق

طرحت شركة “أبل” تحديثًا جديدا يخص تطبيق تعديل الفيديوهات iMovie 3.0 لأجهزة آيفون وأيباد الذكية.

وستسهم التحديثات الجديدة على تطبيق تعديل الفيديوهات، في تسهيل وتسريع عملية تعديل وتحرير مقاطع الفيديو أكثر من أي وقت سابق.

كما دعمت أبل التطبيق بتحديثات شملت إضافة قوالب فيديو معدة مسبقا، يصل عددها لـ 20 قالبا جديدا، يتناسب مع عدد أشمل من أنواع الفيديوهات.

ومن القوالب الجديدة التي يضيفها التحديث الجديد على تطبيق iMovie 3.0، قالب مخصص لفيديوهات الطبخ.

كذلك، هناك قالب مخصص لفيديوهات الأسئلة والإجابات، وقالب مخصص للبث الإخباري والمزيد.

ومن ضمن التحديثات أيضا المضافة لتطبيق تعديل الفيديوهات من أبل، منح المستخدم ارشادات لكيفية تصوير مقطع فيديو مناسب للقصة التي يستهدفها.

مع إضافة خاصية جديدة أعلنت عنها أبل باسم Magic Movie، قادرة على صناعة مقطع فيديو من الصور، وتعمل كما يلي:

– يقوم المستخدم بتحديد عدد مختار من الصور التي يرغب تجميعها في مقطع فيديو.

– ثم تقوم خاصية Magic Movie بتجميع الصور بنفسها في المقطع بعد تحديدها لأبرز اللقطات داخل هذه الصور التي تستحق أن تبرز في الفيديو، مع امكانية تعديل وقص الصور يدويا.

والتحديث الجديد من أبل لتطبيق iMovie 3.0، متاح الآن لمستخدمي أنظمة تشغيل iOS و iPadOS 15.2.