شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف سيوفر إيلون ماسك المال المعروض لشراء تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض إيلون ماسك، أكبر مساهم في تويتر، شراء بقية منصة التواصل الاجتماعي مقابل 54.20 دولارًا للسهم الواحد في صفقة قدرت بـ 43 مليار دولار، ولكن هذا مبلغ كبير من المال، حتى بالنسبة لأغنى رجل في العالم.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمثل العرض علاوة تزيد عن 50٪ فوق سعر السهم في نهاية شهر يناير، وتمثل حصة ماسك الحالية في تويتر حوالي 9.2 ٪ من الشركة، وتبلغ قيمتها حوالي 3.3 مليار دولار، مما يترك ما يقرب من 40 مليار دولار مطلوبة لإكمال الصفقة.

كما أن وضع ماسك مثل معظم المليارديرات، فإن غالبية ثروته مرتبطة بالأسهم في شركاته، أي حوالي 17 ٪ من أسهم تسلا المتداولة علنًا وما يقدر بـ 40 ٪ من SpaceX المملوكة للقطاع الخاص، ولن يكون أيًا من هاتين الشركتين قابلة للبيع بشكل خاص من أجل تمويل شراء تويتر.

يقدر بلومبرج حساباته النقدية الحالية بقيمة 2.95 مليار دولار، وهناك خيار آخر معروف أن ماسك يستفيد منه وهو رهن أسهم تسلا الخاصة به كضمان للحصول على قرض.

يلاحظ بلومبرج أن هناك حدًا بنسبة 25٪ من قيمة الأسهم، مما قد يضعه في حدود 40 مليار دولار إذا اختار هذا الخيار.

هناك أيضًا احتمال أن يجد ماسك شريكًا استثماريًا على استعداد لدفع جزء من الصفقة للمساعدة في دفع أجندة ماسك لجعل تويتر "منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم."

ولكن كل هذا مرهون بقبول مجلس إدارة تويتر لعرض ماسك، وهي نتيجة غير مؤكدة إلى حد كبير في هذه اللحظة.