شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح DuckDuckGo يصل حواسب آبل مع ميزات مهمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على متصفح DuckDuckGo عن إطلاق نسخة اختبارية خاصة من متصفحهم، جهزوها بميزات أمان عالية لتعمل مع حواسب شركة آبل، وفقا لتقرير RT .

وتبعا للمطورين فإن نسخة المتصفح الجديدة ستوفر للمستخدمين خدمات مميزة منها ميزات حجب الإعلانات أثناء تصفح الإنترنت، كما ستحتوى على أدوات تحكم خاصة بكلمات المرور والبيانات الشخصية، وميزات لحجب النوافذ المنبثقة المتعلقة بملفات تعريف الإرتباط أثناء استخدام المواقع.

وبالإضافة إلى كل ما سبق ستحوى نسخة المتصفح الجديدة ميزة التشفير الذكى أو Smarter Encryption، والتي ستوجه المستخدمين إلى المواقع التى تستخدم ترميز HTTPS المشفر الآمن، فضلا عن ميزة "Fire" التى ستساعد المستخدمين على حذف بيانات التصفح بكبسة زر واحدة.

ومع النسخة الجديدة من المتصفح أيضا سيكون بإمكان المستخدمين الحصول على كلمات المرور والبيانات المحفوظة وبيانات التصفح التى استعملوها مع المتصفحات الأخرى مثل Google Chrome على سبيل المثال.

وتتوفر نسخة DuckDuckGo بصورة اختبارية لعدد محدود من مستخدمي حواسب آبل حاليا، ومن المفترض أن تتاح لمستخدمي الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز قريبا.