الوليد بن طلال يرفض .. إيلون ماسك يقدم عرض لشراء موقع تويتر

الشارقة - اميمة ياسر - عرض إيلون ماسك، شراء موقع تويتر، مقابل 54.2 دولارًا، للسهم الواحد وكان ذلك بعد شرائه لـ9.2% من أسهم تويتر، ليصبح بذلك أكبر مالك أسهم في تويتر، وفي العرض الذي قدمه لشركة تويتر، قال لهم إنه في حالة رفض عرضه سيعيد التفكير في أمر الأسهم التي اشتراها بالشركة، مؤكدًا أنه يجب تحويل الموقع إلى ملكية خاصة، حتى يتوائم مع التغييرات الموجودة.

وكان الأمير الوليد بن طلال، أحد أصحاب الأسهم في تويتر، أعلن رفضه عرض إيلون ماسك، واعتبره لا يعكس القيمة الضمنية للشركة وأعلن ابن طلال رفضه، من خلال حسابه الرسمي بموقع تويتر، حيث غرَّد: أرفض أنا وشركة المملكة القابضة هذا العرض، كما طمأن باراج أجراوال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، الموظفين وعبر لهم عن تقديره لعملهم وشجعهم على الاستمرا، رمؤكدًا لهم أن الإدارة ما زالت تُقَيِّم العرض

وكان إيلون ماسك، عرض أنه سيمنح الشركة قيمة سوقية تتجاوز 43 مليار دولار، أما صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فأفادت بأن العرض الذى قدمه إيلون ماسك لشراء موقع تويتر، سيكون خطيرًا على الخطاب السياسي في كل أنحاء العالم، وذلك لأنه يدعم حرية التعبير دون تدخل.

نبذة عن إيلون ماسك

جدير بالذكر، أن إيلون ماسك هو مهندس كندي، حاصل على الجنسية الأمريكية، ولد في جنوب إفريقيا، ومستثمر ومهندس ومخترع، ومؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها.