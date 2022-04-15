شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يضيف رمزا تعبيريا لردود الفعل وعناصر تحكم أفضل بالمعلومات المضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم WhatsApp بعض ميزات المراسلة والمكالمات التى يمكن القول إنها فات موعد استحقاقها ، بما في ذلك ميزة يمكن أن تقلل من انتشار المعلومات المضللة، وفقا لتقرير the verge.

ويضيف WhatsApp رمز تعبيرى للتفاعل لمساعدة الأشخاص على مشاركة الأفكار دون تشويش الدردشات، وستجد أيضًا دعمًا لمكالمات صوتية أكبر لـ 32 شخصًا، وستتمكن من مشاركة ملفات تصل إلى 2 جيجابايت للمساعدة فى التعاون في المشاريع.

والأهم من ذلك، سيكون لمسؤولي المجموعة القدرة على حذف الرسائل، فى حين أن هذا يمكن أن يساعد في مهام بسيطة مثل تنظيف الرسائل العرضية أو الإهانة العرضية، فقد يكون مفيدًا بشكل خاص للحد من المعلومات الخاطئة في المناطق التي يتم فيها نشر ادعاءات وهمية في بعض الأحيان من خلال الدردشات الجماعية، وسيعتمد هذا بالطبع على مدراء يقظين وراغبين.

والميزات الموعودة مستحقة فى "الأسابيع المقبلة" وستصل جنبًا إلى جنب مع ترقيات المجتمعات التى تتضمن رسائل إعلان.

وهذه هى ميزات اللحاق بالركب من بعض النواحى، ولكن يمكن تقديرها بسهولة إذا ازدهرت على WhatsApp وكنت مترددًا فى التبديل إلى بعض الوظائف التى يجب توفرها.