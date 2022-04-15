شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرواد الروس فى المحطة الفضائية يخرجون إلى الفضاء المفتوح قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روادها المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية يستعدون للخروج في مهمة للفضاء المفتوح، وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "أجرى رائدا الفضاء الروسيان، دينيس ماتفييف وأوليج أرتيوموف تدريبات على استخدام البزات الخاصة التي سيرتديانها خلال خروجهما في مهمة إلى الفضاء المفتوح في 18 أبريل الجاري".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإن من جهته قال الرائد أوليغ أرتيوموف: "لإنجاز المهمة الجديدة قمنا بالتحقق من حالتنا الصحية، وجربنا بزات Orlan التي سنرتديها أثناء خروجنا للفضاء المفتوح، وتحققنا من أنظمة العزل في هذه البزات وفحصنا أجهزة الاتصال الموجودة فيها .. كل المهام التي يجب أن نقوم بها تحضيرا للعملية الجديدة تم الانتهاء منها بالكامل".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "رائدي الفضاء الروسيين وخلال مهمتهما الجديدة في الفضاء المفتوح من المفترض أن يقوما بإعداد ذراع ERA الأوروبية الإلكترونية لتعمل مع القسم الروسي في المحطة، وستتميز البزة التي سيرتديها أرتيوموف بشعارات حمراء، بينما ستتميز بزة ماتفييف بشعارات زرقاء اللون".