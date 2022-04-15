نصف حجمها من خزانات الوقود.. تعرف إلى أسرع طائرة في العالم!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 04:09 مساءً - ما تزال الطائرة الأمريكية الشمالية X-15 أسرع طائرة على الإطلاق، وقد حصلت على لقبها منذ 40 عاما، عندما حلق الرائد ويليام “بيت” نايت في سلاح الجو في 3 أكتوبر 1967 بالطائرة التي تعمل بالصواريخ إلى 7274 كم في الساعة. تم تصميمها لمعرفة كيفية أداء هياكل الطائرات والمواد وأسطح التحكم بسرعات تفوق سرعة الصوت وعلى ارتفاعات عالية جدا.

نصف حجمها يتكون من خزانات وقود

نظرا لأن X-15 احتاجت إلى كمية هائلة من الطاقة للرحلات الجوية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، فإن الطائرة التي يبلغ طولها 15 مترا تحمل نصف هذا الارتفاع خزانات وقود لتشغيلها. اما الجزء المذهل في الأمر هو أن الوقود يحترق لمدة دقيقتين على الأكثر ثم ينفجر. كما وان الطائرة تستقبل كل الطاقة التي تحتاجها في تلك الدقيقتين.

التصميم الخارجي

صنع جسمها من سبيكة نيكل قوية للغاية، والذي أعطاها نوعا من اللون الأسود المعدني، يسمى Inconel X. كانت هذه السبيكة قادرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة دون أن تذوب. الطريقة التي صممت بها أجنحة وأنف الطائرة النفاثة هي تقنية لا تزال مستخدمة في معظم المركبات الفضائية لأنها لم تصمم بالدوافع التقليدية ولكن بطريقة تجعلها تتنقل عبر الفضاء عند الضرورة.

معدات الهبوط

تم تصميم X-15 للهبوط على قيعان بحيرة جافة. لذلك كان جهاز الهبوط القابل للسحب عبارة عن عربة ذات عجلة أنف ذات انزلاقين خلفيين. كان هذا مختلفا جدا عن النماذج الأخرى. توقفت هذه الانزلاقات تماما عند باطن الطائرة. تم تصميم جهاز الهبوط الغريب هذا لتقليل الوزن وزيادة البساطة.

يتم إطلاق الطائرة من طائرة اخرى

للحفاظ على وقود طائرة X-15، عادة ما يتم رفعها وإسقاطها من طائرة بوينج Boeing B-52 Stratofortress. كان هذا بسبب أن محرك الصاروخ كان يعمل بواسطة الأمونيا اللامائية والأكسجين السائل الذي عند إطلاقه، اشتعل بسرعة كبيرة. ومن ثم، كانت الطريقة المثالية هي رفعها ثم تركها تتحرك من هناك بدلا من إهدار الوقود لبدء الرحلة من القاعدة الأرضية.

شكل رصاصة

اضطرت X-15 إلى الانزلاق عبر ارتفاعات عالية جدا بالقرب من الفضاء، وكانت بحاجة إلى جسم من شأنه أن يساعد العملية برمتها دون توفير نوع من العوائق الهيكلية للطيران، وهذا ما فعلته، بدءا من أنفها. تم صنع جسمها بالكامل مضغوطا قدر الإمكان وهذا أعطاها مظهر رصاصة عملاقة.

مقعد مستقل

كان مقعد X-15 هو الأكثر غرابة لمركبة في عصرها. تم تصميم المقعد على غرار مقعد الجرار لأن النتائج كشفت أن مقعد الجرار كان أكثر ملاءمة للعمود الفقري البشري. هذا مجرد مثال واحد من العديد من الأمثلة حيث كانت الجرارات مفيدة للغاية.

مزيد من الحرارة، سرعة أقل

مع نجاح البرنامج والهبوط الآمن، تم البحث عن طرق جديدة لنقل المركبة إلى ارتفاعات وسرعة أعلى. لكن المشكلة مع زيادة السرعة هي حقيقة أنه سيكون هناك زيادة في الحرارة. لذلك أصبحت الطائرة مادة بيضاء إلى حد ما حيث تم تطبيق طلاء جر للمساعدة في الحرارة العالية. وكانت فعالة للغاية لأنها صمدت أمام درجات حرارة تصل إلى ألفي درجة.

اسرع طائرة في العالم

أول طائرة تحقق سرعة تفوق سرعة الصوت كانت X-1 التي تجاوزت سرعة الصوت بقليل، الى ان تم إنشاء X-15 لتحطيم هذا الرقم القياسي بست مرات. في جميع رحلاتها الـ 199، وصلت X-15 الى سرعات كبيرة لدرجة أنها تحركت بسرعة خارقة تبلغ 7274 كم في الساعة. هذا وضع الرقم القياسي العالمي للسرعة حتى يومنا هذا.