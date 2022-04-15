بمواصفات مميزة.. أول نظارة واقع معزز من “ميتا” بحلول 2024

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 6 ثواني

تعمل “ميتا” الشركة الأم لفيسبوك، على دخول سوق الأجهزة، ولكنها لم تحقق أي نجاح كبير حتى الآن باستثناء نظارات الواقع الافتراضي Oculus VR.

والآن، يقال إن الشركة تطور نظارات واقع معزز جديدة تحت اسم Project Nazare. ووفقًا للتقرير، تهدف Meta إلى إطلاق المنتج بحلول عام 2024، وستتوفر الإصدارات الأكثر تطورًا في عامي 2026 و 2028.

ويكشف التقرير الصادر عن The Verge أيضًا أن الشركة استثمرت مليارات الدولارات في تطوير نظارات الواقع المعزز الجديدة هذه، والتي تعد جزءًا من رؤية مارك زوكربيرغ لـ Metaverse.

من المتوقع أيضًا أن يكون سعر النظارة أعلى من سعر Oculus Quest 2 VR المتوفرة حاليًا بسعر 299 دولارًا، وهذا على الأرجح بسبب زيادة أسعار المواد المستخدمة في صنع نظارات الواقع المعزز.

ولتقديم تجربة واقع معزز حقيقية، ستأتي النظارة مزودة بكاميرات تتبع العين مع أدلة موجية مخصصة وأجهزة عرض microLED، والتي يبدو أنها تكلف آلاف الدولارات.

ووفقًا للتقرير، سوف تزن النظارة حوالي 100 جرام، أي حوالي أربعة أضعاف الزجاج العادي، وسيكون لها إطارات سوداء سميكة. كما من الواضح أن عمر البطارية سيصل إلى 4 ساعات فقط وسيتم شحنها بواسطة قرص لاسلكي مضمن يمكن وضعه في الجيب.