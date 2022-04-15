ما موقف شركة “تويتر” من عرض إيلون ماسك؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أبلغ المدير التنفيذي لشركة “تويتر”، باراغ أغراوال، موظفي الشركة أن الإدارة لا تزال تقيّم عرض الشراء الكامل الذي تقدم به الملياردير، إيلون ماسك، في وقت تحدث تقرير إخباري عن أن مجلس الإدارة يعتبر العرض غير مرحب به.

واكتفى أغراوال بالقول بأن إدارة “تويتر” لا تزال تقيّم بعناية عرض إيلون ماسك للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي.

وجاءت تصريحات أغراوال خلال جلسة سؤال وجواب مع موظفي “تويتر”، الخميس، بحسب ما نقل موقع “ذا فيرج” الإخباري التقني، عن شخص حضر الجلسة.

ولم يتطرق أغراوال إلى متى سيرد مجلس الإدارة على العرض، ولا نوع الرد.

وقال إن مجلس الإدارة سيتبع “عملية دقيقة” ويتخذ قرارا يصب “في مصلحة مساهمينا”.

وبدوره، نقل موقع (theinformation) الإخباري الأميركي عما وصفه بـ”المصدر المطلع”، أن مجلس إدارة “تويتر” يعتبر عرض الاستحواذ الذي قدمه إيلون ماسك “غير مرحب به”، مما يعني أنه سيقاوم العرض.

أما صحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد ذكرت أنه مجلس الإدارة يحاول وضع العراقيل أمام العرض، بما لا يتيح لماسك السيطرة على حصة واسعة على “تويتر”.

ولم تكشف الشركة علنا كيف سترد على العرض السخي من جانب الملياردير الأميركي، لكن تقارير تحدثت عن اجتماع لمجلس بهذا الخصوص.

وكان إيلون ماسك عرض، الخميس، عرض شراء “تويتر” بأكمله مقابل 41.39 مليار دولار، علما أنه يستحوذ حاليا على 9.2 بالمئة من أسهم موقع التدوين المصغر.