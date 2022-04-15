شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محررو ويكيبيديا يصوتون لمنع التبرعات بالعملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت محررو ويكيبيديا لصالح إسقاط العملة المشفرة من خيارات التبرع لمؤسسة ويكيميديا كما ذكرت Ars Technica ونقلها engadged التقنى.

وكتب محرر للموسوعة على الإنترنت تسمى GorillaWarfare اقتراحًا للمؤسسة بالتوقف عن قبول العملات المشفرة ، لأنها "استثمارات محفوفة بالمخاطر للغاية".

وأشاروا أيضًا إلى أن العملات المشفرة قد لا تتوافق مع التزام المؤسسة بالاستدامة البيئية.

وأحد أكبر الخلافات المحيطة بالعملات المشفرة هو أن التعدين والإنفاق والمتاجرة بها تستخدم كميات هائلة من الطاقة، وهذا هو السبب في أن Mozilla تعرضت للانتقاد بعد أن أعلنت أنها ستبدأ في قبول تبرعات العملة المشفرة ، مما دفع المنظمة إلى تعليق خططها .

ووفقًا لمؤشر استهلاك الطاقة من Bitcoin ، تستخدم هذه العمليات ما يصل إلى 204.50 تيراواط / ساعة من الكهرباء سنويًا ، وهو ما يمكن مقارنته بما تستهلكه بعض البلدان مثل تايلاند، وتقبل ويكيميديا ​​Bitcoin و Bitcoin Cash و Ether.

ورحب اقتراح GorillaWarfare بالتعليقات على مدى ثلاثة أشهر بدءًا من يناير إجمالاً 232 صوت مستخدمًا لصالح الاقتراح، بينما 94 صوت ضده.

وأوضح أولئك الذين جادلوا لصالح التبرعات بالعملات المشفرة أنهم يوفرون طرقًا أكثر أمانًا للتبرع وأن العملات الورقية لها مشكلات بيئية خاصة بهم.

وعلى الرغم من تصويت المجتمع لصالح حظر التبرعات بالعملات المشفرة، إلا أنه لا يزال مجرد طلب قد تمنحه مؤسسة ويكيميديا ​​أو لا توافق عليه.

وقال متحدث باسم المؤسسة لآرس: نحن على علم بطلب المجتمع بأن تنظر المؤسسة فى إنهاء قبولنا للتبرعات بالعملة المشفرة، ويقوم فريق جمع التبرعات لدينا بمراجعة الطلب والمناقشات ذات الصلة وسنقدم معلومات إضافية بمجرد إكمال هذه العملية."