تكنولوجيا: الروس بصدد تصميم محرك هيدروجينى للصاروخ متعدد الاستخدام

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القاهرة - سامية سيد - انتقل العلماء فى مركز "الأورال" العلمى التابع لجامعة "جنوب الأورال" إلى مرحلة جديدة فى تحقيق مشروع تصميم المحرك الهيدروجيني للصاروخ الروسى الواعد وحيد المراحل ومتعدد الاستخدام، وفقا لتقرير RT .

وقال نائب رئيس جامعة جنوب الأورال الحكومية لشؤون البرامج العلمية والتقنية، سيرغي فاليولين، إن المحرك الجديد سيعمل بالهيدروجين، وأضاف أن التشغيل الاستعراضي الأول للمحرك قد تحقق في 1 أكتوبر الماضى.

وأوضح قائلا:" قمنا أولا بتجميع واختبار المحرك العامل بالأكسجين ومكوناته الغازية وحصلنا على نتائج مكّنتنا من تأكيد جاهزيته، ثم انتقلنا إلى مرحلة تصميم المحرك العامل بالهيدروجين".

ويذكر أن المحرك الهيدروجينى الواعد سيضمن إطلاق الصاروخ وحيد المراحل الذي سيستخدم أكثر من مرة لإطلاق الأقمار الصناعية خفيفة الوزن.

وقال نائب رئيس الجامعة إن العمل على تحقيق المشروع يُجريه مركز "الأورال" العلمي بالتعاون مع أساتذة وطلاب جامعة جنوب الأورال الحكومية ومركز "ماكييف" للصواريخ في موسكو وشركة "سيميخاتوف" الإنتاجية العلمية للأجهزة الأوتوماتيكية في مدينة يكاترينبورغ الروسية.