شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء موسكو يبتكرون منظومة ملاحة بصرية تساعد الجراحين فى إجراء عمليات على الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام العلماء في جامعة موسكو الحكومية بتصميم منظومة ملاحة بصرية ستساعد جراحي الأعصاب في إجراء عمليات على الدماغ، وفقا لتقرير RT .

ولا تقل تلك المنظومة فاعلية عن مثيلاتها الأجنبية، لكنها أرخص منها بمقدار 2.5 – 3 أضعاف وقال ناطق باسم الجامعة إن العلماء في معهد الفيزياء النووية التابع لجامعة موسكو الحكومية كشفوا بالتعاون مع شركة "غاما ميد" عن منظومة " مولتي تريك" للملاحة البصرية الطبية المخصصة لإعداد العمليات الجراحية على الدماغ ومراقبتها.

ولا تقل المنظومة فاعلية عن مثيلاتها الأجنبية، لكنها أرخص منها بكثير. وقد بدأ إنتاجها على دفعات في شركة "أنتاي – ألماس".

ويشار إلى أن المنظومة يمكن أن تستخدم لإجراء مختلف العمليات الجراحية على الدماغ وإنها تتميز بدقة وأمانة فائقة.

ويخطط العلماء لأن يوسعوا لاحقا وظائف المنظومة، الأمر الذي سيسمح باستخدامها أثناء إجراء عمليات جراحية على العمود الفقري، والأنف والأذن والحنجرة والوجه والفكين وإجراءات تقويم العظام.

وعند ذلك سيتم دمج المنظومة مع المجاهر وأجهزة الأشعة السينية والتصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي وأجهزة التشخيص بالموجات فوق الصوتية والتنظير الداخلى.

وقال الباحث في معهد الفيزياء النووية، أندريه غافريلوف:" إن تطوير وظائف نظام الملاحة Multitrack يعتمد على تطوير برمجيات الرياضيات والبرامج الخاصة بها.

وسنعمل على رفع جودة عرض الصور ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد أثناء إجراء العملية الجراحية".