شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق "التبديل إلى Android" من Google يساعد مستخدمى iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدت Google أخيرًا لتطبيق "Move to iOS" من Apple من خلال إطلاق "Switch to Android" لنظام iOS على متجر التطبيقات وفقا لتقرير engadged.

وتم تصميمه لمساعدة مستخدمى iPhone و iPad على استيراد جهات الاتصال والصور والتقويمات والفيديو إلى جهاز Android.

كما يوضح للمستخدمين كيفية إيقاف تشغيل iMessage لصالح مراسلة Android ونقل الصور ومقاطع الفيديو عن طريق الاتصال بـ iCloud.

وأسقطت Google التطبيق الجديد دون الكثير من الضجة على موقع Switch to Android الخاص به ، ولا يزال التطبيق غير مذكور ولا يمكن العثور عليه إلا في App Store من خلال رابط مباشر ولا تزال نتائج البحث لا تظهر أي شيء.

ويعد التطبيق تحسينًا كبيرًا مقارنة بالنظام الحالى، والذي يتطلب منك نسخ الصور ومقاطع الفيديو والتقويم وجهات الاتصال احتياطيًا باستخدام تطبيق Google Drive iOS.

وتم رصده لأول مرة فى الصيف الماضى بواسطة 9to5Google فى رمز مدسوس في أداة نقل البيانات من Google ، وشوهد في إصدار أحدث مع القدرة على استيراد مقاطع فيديو وصور iCloud إلى صور Google.

ووصل تطبيق Apple المكافئ إلى الوراء في سبتمبر 2015، لذلك استغرقت Google بالتأكيد وقتها في الاستجابة، ويعمل "الانتقال إلى iOS" بالطريقة نفسها إلى حد كبير، حيث يساعد المستخدمين على استيراد الصور ومقاطع الفيديو والرسائل وجهات الاتصال والمزيد إلى جهاز iOS.

وتمتلك إحدى شركات تصنيع أجهزة Android ، Samsung تطبيق ترحيل الأجهزة الخاص بها بالإضافة إلى Smart Switch ، مما يساعدك على التبديل من iPhone أو جهاز Android آخر إلى هاتف Galaxy الذكي.

ومع ذلك، فهو متاح فقط على Google Play أو متجر Galaxy الخاص به ولا يعمل على iOS.