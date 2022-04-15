شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تضرب البائعين الأمريكيين بـ5% ورسوم إضافية للتضخم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقوم أمازون بفرض رسوم على الوقود والتضخم من البائعين الأمريكيين باستخدام خدمات الوفاء الخاصة بها للمرة الأولى، وفقا لتقرير engadged.

وكتب عملاق التجارة الإلكترونية على موقعه على الإنترنت أنه سيضيف الرسوم إلى ما يجمعه بالفعل من البائعين الخارجيين باستخدام خدمة Fulfillment by Amazon لتخزين وتعبئة وشحن بضائعهم بدءًا من 28 أبريل .

وقامت أمازون بالفعل برفع رسوم الوفاء مرة أخرى في يناير بمتوسط ​​يبلغ حوالي 5.2 %، كما أشارت بلومبرج .

وفي رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى البائعين، قالت أمازون إنها شهدت "زيادات كبيرة فى التكلفة واستوعبتها، حيثما أمكن ذلك" لتقليل التأثير على بائعيها، وعندما رفعت رسوم الوفاء في وقت سابق من هذا العام، قالت الشركة إنها ضاعفت قدرتها على الإنجاز في الولايات المتحدة بأكثر من الضعف منذ بداية الوباء، ووظفت أكثر من 628000 شخص وزادت أجرها الأولي في الولايات المتحدة، ورفعت رسوم الوفاء في ذلك الوقت لتعويض تكاليف التشغيل المرتفعة في المستقبل.

والآن قالت أمازون لشبكة CNBC في بيان إنها تتوقع عودة الأمور إلى طبيعتها هذا العام بعد أن بدأت قيود COVID-19 في الرفع ، "لقد شكل الوقود والتضخم تحديات أخرى".

وارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.5% في مارس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ووفقًا لوزارة العمل هى أعلى زيادة شهدتها البلاد خلال العقود الأربعة الماضية.

ووصلت أسعار الغاز كما يعرف معظم الناس إلى ارتفاعات جديدة بعد الغزو الروسى لأوكرانيا.

وأوضحت أمازون، أنها اختارت فرض رسوم إضافية على الوقود والتضخم بدلاً من رفع رسومها بشكل دائم مرة أخرى ، لأنه "من غير الواضح ما إذا كانت هذه التكاليف التضخمية سترتفع أو تنخفض أو إلى متى ستستمر".

وقال المتحدث إن الرسوم الإضافية ستكلف 24 سنتًا لكل وحدة، وهو أقل من تكلفة الوقود الإضافية التي تفرضها UPS و FedEx، وعلى الرغم من ذلك أخبر بعض البائعين بلومبرج أنه يتعين عليهم رفع الأسعار للبقاء في العمل، لذلك يمكن للمشترين على الأرجح توقع دفع المزيد مقابل مشترياتهم في المستقبل القريب.