الرئيس التنفيذي لتويتر يرد على عرض ماسك.. الشركة ليست رهينة!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ 5 ثواني

سعى الرئيس التنفيذي لتوتير باراج أجراوال إلى طمأنة الموظفين بأن الشركة ليست “رهينة” بسبب أنباء عن عرض الملياردير إيلون ماسك لشرائها، وذلك بحسب ما أبلغ به مصدر مطلع رويترز اليوم الخميس.

وقال المصدر إن أجراوال عبر عن تقديره لعمل الموظفين وشجعهم على الاستمرار في التركيز. وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عرض في وقت سابق اليوم شراء تويتر بما قيمته 43 مليار دولار، قائلا إن منصة التواصل الاجتماعي بحاجة لأن تكون شركة خاصة لتنمو وتصبح منصة لحرية التعبير.

وكان ماسك قد قال في رسالة إلى رئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور: “لقد استثمرت في تويتر لأنني أؤمن بإمكانية أن يكون منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وأعتقد أن حرية التعبير هي ضرورة مجتمعية لديمقراطية فاعلة”.

وتابع: “منذ أن قمت باستثماري ، أدرك الآن أن الشركة لن تزدهر ولن تخدم هذه الضرورة المجتمعية في شكلها الحالي.. تويتر بحاجة للتحول إلى شركة خاصة.”

وأضاف “عرضي هو أفضل عرض نهائي لدي، وإذا لم يتم قبوله ، فسوف أحتاج إلى إعادة النظر في موقفي كمساهم”.

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من رفض الملياردير الحصول على مقعد في مجلس إدارة شركة التواصل الاجتماعي.

وكان من شأن حصول ماسك على مقعد في مجلس الإدارة، أن يمنعه من الاستحواذ المحتمل على الشركة.

ويمتلك ماسك أكثر من 87 مليون سهم في تويتر تتجاوز قيمتها 3.5 مليار دولار.