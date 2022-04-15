شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروس يطورون إلكترونيات جديدة للمركبات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم والعلوم الروسية أن العلماء في البلاد تمكنوا من تطوير إلكترونيات جديدة لتحسين قدرات المركبات الفضائية، وجاء في مقال نشره الموقع الإلكتروني للوزارة "تمكن العلماء الروس من تطوير واختبار لوحات إلكترونية جديدة مخصصة لنقل واستقبال الإشارات في المركبات الفضائية، استخدام اللوحات الجديدة سيساعد على تقليل حجم ووزن معدات الاتصال في المركبات بمقدار 3-10 مرات تقريبا".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أشار المقال إلى أن اللوحات الجديدة ستستخدم في مهمات استشعار الأرض عن بعد، وتوفير خدمات الاتصالات ذات النطاق العريض، كما ستستعمل في العديد من المركبات الفضائية الصغيرة، وتتميز بكلفة إنتاج منخفضة مقارنة بشبيهاتها ما سيفتح آفاقا جديدة لتطوير الصناعة الفضائية في العقود القادمة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن اللوحات الإلكترونية الجديدة تم تطويرها بإشراف علماء وخبراء تابعين لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، واستخدمت فيها دارات رقمية دقيقة تحتوي على بلورات خاصة هدفها التقليل من كميات مفاصل اللحام مع الأجهزة الإلكترونية ما سيساهم بالتقليل من وزن المعدات التي ستستعمل معها.