شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تسعى لدعم ساعاتها الذكية بتقنيات جديدة لمراقبة صحة المستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذي باتت فيه ساعات Galaxy Watch4 من سامسونج تملك ميزات جديدة لمراقبة الصحة كميزات مراقبة ضغط الدم ما تزال آبل تعمل على تطوير تقنيات إضافية شبيهة لـ Apple Watch حسبما نقل موقع RT.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن المطورين في آبل يعملون حاليا على تقنيات جديدة لساعات Apple Watch لتكون هذه الساعات قادرة على قياس معدلات ضغط دم المستخدم، لكن أحدث التسريبات تشير إلى أن هذه الميزات لن تظهر في ساعات آبل قبل عامي 2024 أو 2025، كما أنها لن تعطي المعدلات الدقيقة لقيم الضغط الانقباضي والانبساطي بل ستنذر المستخدم بوجود خلل في هذه المعدلات في حال كانت غير طبيعية لديه او في حال اكتشاف ارتفاع ضغط الدم.

ولدى الخبراء في آبل فكرة جديدة لتقنية قد تضاف إلى ساعات Apple Watch من شأنها أن تساعد المستخدم على معرفة معدلات السكر في الدم.

كما تشير بعض مواقع الإنترنت إلى أن آبل تفكر بإضافة مستشعرات جديدة لساعاتها الذكية لقياس درجات حرارة جسم المستخدم، كما تسعى لتطوير تطبيق Health في أجهزتها الذكية ليحصل على ميزات إضافية تساعد المستخدم على تناول الأدوية في الوقت المناسب وتساعده على ضبط معدلات النوم.