شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس": تعليق التعاون معنا لن يؤثر على إطلاق مسبار "لونا -25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يؤثر تعليق مشاركة الوكالة الفضائية الأوروبية في تحقيق البرامج القمرية الروسية على مواعيد إطلاق مسبار "لونا – 25"، صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري ستروجوفيتس.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال في قناته "تليجرام" على الإنترنت، إن قرار الوكالة الفضائية الأوروبية بتعليق تعاونها مع "روس كوسموس" في المشاريع القمرية، بما فيها مشروع "لونا – 25"، لن يؤثر على موعد إطلاق المسبار.

وأوضح إنه كان يفترض اختبار كاميرا الملاحة الأوروبية Pilot-D لتستخدم فيما بعد في مسبار "لونا – 27" القمري. إلا أن قرار الوكالة الأوروبية بعدم توريد الكاميرا لن يؤثر على نجاح البعثة القمرية الروسية، وقال:" لدينا كل الإمكانيات لتصنيع كاميرا مماثلة وتركيبها في المسبار".

ونصح، دميتري ستروجوفيتس زملاءه الأوروبيين بالتفكير قبل اتخاذ أية إجراءات أو عقوبات.

يذكر أن الوكالة الفضائية الأوروبية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تعليق تعاونها مع "روس كوسموس" في بعثات "لونا – 25"، "لونا -26"، "لونا – 27" القمرية على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا.

يذكر أن أول بعثة قمرية روسية بعد عام 1972 يخطط لتحقيقها عام 2022، وستعقبها بعثات "لونا – 25"، "لونا -26"، "لونا – 27" و"لونا – 28".