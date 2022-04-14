شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة المحلفين تغرم تسلا تعويضات لموظف نتيجة ممارساتها العنصرية بمصنع كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام أوريك حجة تسلا بأنها ليست مسؤولة أمام أوين دياز ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ورويترز .

ودياز هو عامل سابق في شركة Black Tesla اتهم الشركة بغض الطرف عن الإساءات العنصرية التي تعرض لها أثناء عمله في مصنعها في Fremont ، بكاليفورنيا من 2015 إلى 2016. في العام الماضي، وحكمت هيئة محلفين لصالح Diaz ومنحته 6.9 مليون دولار في التعويضات، وكذلك 130 مليون دولار كتعويضات عقابية.

وعلى وجه الدقة، خفض التعويضات الممنوحة لدياز إلى 1.5 مليون دولار من 6.9 مليون دولار، والتي وصفها بأنها "مفرطة، كما قلص التعويضات العقابية "الكبيرة بشكل غير دستوري" من 130 مليون دولار إلى 13.5 مليون دولار.

وتهدف التعويضات العقابية التي تمنحها المحاكم إلى معاقبة المدعى عليه وردعه عن تكرار أفعاله - أو في حالة تسلا ، من تجاهل الانتهاك العنصري لعامل أسود.

ومع ذلك، فإن قيمة Tesla السوقية تتجاوز 1 تريليون دولار، و13.5 مليون دولار هي قطرة في دلو لشركة صناعة السيارات، وقال محامي دياز إنهم يعتزمون استئناف قرار التعويضات المخففة.

وواجهت تسلا العديد من دعاوى التمييز العنصري على مر السنين بخلاف دياز، حيث ادعى العمال أنهم تعرضوا لانتهاكات عنصرية مستمرة في مصانعها.

وفى فبراير، رفعت وزارة التوظيف والإسكان في كاليفورنيا دعوى قضائية ضد صانع السيارات بعد العثور على دليل على أن "مصنع فريمونت هو مكان عمل منفصل عنصريًا" حيث يتعرض العمال السود للتمييز.

ونفت تسلا الاتهام قائلة إنها "تعارض جميع أشكال التمييز والتحرش" ولديها "فريق متخصص في علاقات الموظفين يستجيب ويحقق في جميع الشكاوى".