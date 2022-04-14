الوليد بن طلال يرد على عرض ماسك.. “السعر المعروض بخس”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

أعلن الأمير السعودي الوليد بن طلال رفضه لعرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لشراء أسهم تويتر نظير 53.20 دولار للسهم، باعتبار أن سعر السهم المعروض بخس، ولا يضاهي القيمة الجوهرية للشركة.

وباعتباره أكبر المساهمين في الشركة، رفض العرض.

عرض الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، شراء تويتر الأمريكية مقابل 54.2 دولارًا للسهم الواحد، ويأتي هذا بعد أيام من إعلانه شراء 9.2% من أسهم تويتر ليصبح بذلك أكبر مالك أسهم في تويتر، وقد عقب ذلك حديث عن انضمامه لمجلس إدارة تويتر، إلا أن ماسك رفض المنصب.

يبلغ عدد الأسهم المعروضة من تويتر بحسب البيانات الرسمية 704.83 مليون سهم، يملك إيلون ماسك 9.2% منهم أي 68.9 مليون سهم، ويتبقى 635.93 مليون سهم، إذا تم بيع الواحد منهم مقابل 54.2 دولارًا، ستساوي حجم الصفقة الحالية للاستحواذ على بقية الأسهم 99.8% ما يقارب 34 مليار و467 مليون دولار أمريكي.

يشار إلى أن ماسك، أعلن مطلع شهر أبريل الجاري استحواذه على حصة نسبتها 9.2 بالمئة من رأسمال منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، ليصبح بذلك المساهم الأكبر في الشركة.

وأوضح في الوثيقة، التي بعث بها إلى هيئة مراقبة البورصة، أن مشاركته “سلبية”، بما يعني أنه لا يعتزم التأثير في القرارات الاستراتيجية الكبرى في تويتر.

ومنذ إعلان استحواذه على حصة في الشبكة، لم يتوقف ماسك عن الاستفزاز، بحسب ما أشارت “فرانس برس”.

ونشر ماسك استطلاعا للرأي عبر حسابه سأل فيه مستخدمي تويتر ما إذا كانوا يرغبون في أن تضيف الشبكة زر “التعديل” لتصحيح أي تغريدة بعد نشرها.

وقد شارك في التصويت حوالي 4.4 ملايين حساب أجاب ما يقرب من 73 بالمئة منها بـ”نعم”.