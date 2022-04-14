صورة مميزة.. وكالة ناسا تنشر لقطة لفوهة بركانية على المريخ تمتلك دلالة “سرية”!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

أظهرت صورة جديدة التقطتها وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” فوهة بركانية على سطح المريخ، تمتلك معنى خاصاً أو سرياً كما يسميه العلماء.

كشفت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” عن صورة جديدة مذهلة لفوهة بركانية على سطح المريخ، تملك “معنى سريا”.

وكتب مسؤولو وكالة ناسا في شرح الصورة التي نشرتها الوكالة عبر حسابها على إنستغرام : “فوهة المريخ تحدد المكان”.

وتابعوا: “أنت تنظر إلى خط طول 0 درجة على سطح المريخ، مكافئ مرصد غرينتش على الكوكب الأحمر”.

ويقع مرصد غرينتش على الأرض على قمة تل شديد الانحدار في لندن يشير إلى حيث يمر خط الزوال الرئيسي لكوكبنا، وهو خط وهمي يقسم الكرة الأرضية بين الشمال والجنوب ويحدد مكان التقاء الشرق بالغرب.

وعلاوة على ذلك، يتم استخدامه كـ “خط مرجعي صفري للرصدات الفلكية”، بحسب وكالة ناسا.

وفي صورة المريخ، توجد فوهة بركان كبيرة داخل حوض صخري ثان، يُسمى “فوهة آيري”.

وحددت “فوهة آيري” في الأصل خط الطول الصفري للمريخ، ولكن عندما بدأ العلماء في التقاط صور أكثر تفصيلا لسطح الكوكب، احتاجوا إلى علامة أكثر دقة.

ومن ثم، حددت وكالة ناسا الحفرة الأصغر، التي أطلق عليها اسم (Airy-0)، على أنها خط الزوال الرئيسي، لعدم تغيير الخرائط الحالية.

والتقطت وكالة الفضاء الأميركية الصورة باستخدام التجربة العلمية للتصوير عالي الدقة على مركبة استكشاف المريخ المدارية.

ومنذ أن عُرضت الصورة حازت ما يقارب 455 ألف إعجاب.