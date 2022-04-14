عرض مغري من إيلون ماسك لشراء تويتر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت وكالة رويترز، عن عرض مغري قدمه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للاستحواذ على شركة تويتر بالكامل مقابل أكثر من 41 مليار دولار.

وحسب رويترز، أفاد إفصاح تنظيم اليوم الخميس بأن الملياردير ماسك عرض شراء تويتر مقابل 41.39 مليار دولار.

وينطوي عرض ماسك السعري عند 54.20 دولار للسهم على علاوة 38% فوق سعر الإغلاق لسهم تويتر في الأول من أبريل نيسان، والذي كان آخر يوم تداول قبل الإعلان عن استثمار الرئيس التنفيذي لتسلا في أكثر من 9% بالشركة.

تويتر لن يزدهر!

وقال ماسك في رسالة إلى رئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور: “لقد استثمرت في تويتر لأنني أؤمن بإمكانية أن يكون منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وأعتقد أن حرية التعبير هي ضرورة مجتمعية لديمقراطية فاعلة”.

وتابع: “منذ أن قمت باستثماري ، أدرك الآن أن الشركة لن تزدهر ولن تخدم هذه الضرورة المجتمعية في شكلها الحالي.. تويتر بحاجة للتحول إلى شركة خاصة.”

عرض نهائي

وأضاف “عرضي هو أفضل عرض نهائي لدي، وإذا لم يتم قبوله ، فسوف أحتاج إلى إعادة النظر في موقفي كمساهم”.

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من رفض الملياردير الحصول على مقعد في مجلس إدارة شركة التواصل الاجتماعي.

وكان من شأن حصول ماسك على مقعد في مجلس الإدارة، أن يمنعه من الاستحواذ المحتمل على الشركة.

ويمتلك ماسك أكثر من 87 مليون سهم في تويتر تتجاوز قيمتها 3.5 مليار دولار.

والملياردير الأمريكي مستخدم متكرر لتويتر ولديه أكثر من 80 مليون متابع ، لكنه انتقد مؤخرًا نهجها في حرية التعبير وقال إنه يفكر بجدية في بناء منصة وسائط اجتماعية جديدة.