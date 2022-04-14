شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تواجه المزيد من مشكلات التوريد بسبب توقف التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف إنتاج منتجات آبل في ثلاثة مصانع رئيسية عبر شنغهاي بسبب قيود COVID-19 الحالية التي تفرضها الحكومة الصينية، تقوم اثنتان من شركات الإنتاج المتأثرة، Pegatron وQuanta، بتجميع أجهزة iPhones و MacBooks لشركة التكنولوجيا العملاقة، وهما غير متأكدين من متى سيعودان للعمل بعد هذا التوقف في الإنتاج. كما ستوقف Compal بشكل مؤقت وهي شركة تقوم بتجميع أجهزة iPad الخاصة بالشركة.

قالت Pegatron الشركة التي تدير مصنعي iPhone في شنغهاي، لمؤشر Nikkei Asia أنها تأمل في "استئناف الإنتاج قريبًا"، لكنها لم تكن قادرة على تقديم أي معلومات ملموسة حول موعد ذلك.

وبالمثل تم تعليق إنتاج MacBook من Quanta منذ بداية أبريل، مع عدم وجود أمل في إعادة فتحه في الأفق بسبب الموجة الأخيرة من COVID-19 التي كانت تشق طريقها في جميع أنحاء العالم حسبما نقل موقع Digitartlends.

وقد يكون لوقف التصنيع بعض التداعيات الرئيسية على توريد منتجات Apple في الأشهر القليلة المقبلة إذا ظلت جميع مصانع الإنتاج الثلاثة مغلقة لفترة طويلة من الزمن.

لقد تفشى نقص الإمدادات في التكنولوجيا منذ بداية الوباء المستمر، لكن الإغلاق المطول لثلاث من الشركات المصنعة الصينية الرئيسية لشركة Apple قد يتسبب في كارثة.

قد يؤدي وقف الإنتاج في مصنعي آيفون التابعين لشركة Pegatron إلى ضرب السوق بشكل كبير حيث أن الشركة مسؤولة عن 20٪ إلى 30٪ من إجمالي إنتاج آيفون، وفقًا لتقديرات Pegatron لمؤشر Nikkei Asia.

من المحتمل أن يؤثر إغلاق Quanta على توريد شركة التكنولوجيا لأجهزة MacBooks أيضًا، ولكن ليس فقط Apple. لا يقتصر موقع الشركة المصنعة في شنغهاي على إنتاج أجهزة MacBooks فحسب، بل إنها تصنع أيضًا أجهزة الكمبيوتر المحمولة لشركة Dell و HP ، لذا فإن توقف إنتاجها سيكون محسوسًا بشدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف الإنتاج التكنولوجي بسبب COVID ومن المحتمل ألا تكون الأخيرة، شهدت شركات مثل سامسونج وجوجل عمليات إطلاق رئيسية خرجت عن مسارها بسبب النقص ، ويبدو أنه لا توجد نهاية في الأفق.