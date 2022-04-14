شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تصدر تطبيقا بنظام iOS لمساعدتك فى نقل البيانات من آيفون إلى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جوجل تطبيقًا مجانيًا لنظام التشغيل iOS لمساعدتك في نقل البيانات بسهولة من آيفون إلى جهاز أندرويد، كما ذكرت 9to5Google. يعمل تطبيق Switch To Android لاسلكيًا.

"يساعدك تطبيق التبديل إلى أندرويد من جوجل على نقل أهم أنواع البيانات - الصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال وأحداث التقويم - بسرعة وأمان - إلى جهاز Android جديد تمامًا بدون كابلات"، وفقًا لوصف التطبيق في App Store .

ولا تتضمن هذه القائمة الرسائل لذلك يبدو أن التطبيق لن يكون قادرًا على نقل هذه الرسائل، على الرغم من أنه سيرشدك إلى كيفية إيقاف تشغيل iMessage حتى لا تفوتك الرسائل النصية من الأصدقاء والعائلة.

يقول 9to5Google أن هذا تطبيق غير مدرج ، ويبدو أن هذا هو الحال، حيث لا يمكنني العثور عليه عند البحث في App Store على جهاز iPhone الخاص بي، ومع ذلك يمكنك تنزيله بحسب موقع The verege.

عرضت آبل تطبيقًا مشابهًا لمساعدة المستخدمين على الانتقال من Android إلى iPhone ، يسمى "Move to iOS" منذ عام 2015.