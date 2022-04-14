تقلبات في أسعار العملات الرقمية.. قانون برازيلي ينعش بيتكوين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

شهدت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الخميس بعض الاختلافات، حيث قفزت بيتكوين 2.91% بدعم من تشريع برازيلي، فيما هوت دوج كوين 0.36%.

واقتربت البرازيل من سن تشريع ينظم سوق العملات الرقمية المشفرة، وسيسمح القانون المقترح للرئيس البرازيلي بتحديد كيان فيدرالي مسؤول عن وضع قواعد للعملات الرقمية.

ويتولى الرئيس مهمة إما تأسيس جهة تنظيمية جديدة أو تفويض هذه الوظيفة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الوطنية (CVM) أو البنك المركزي البرازيلي (BC).

وستكون الجهة التنظيمية مسؤولة عن تحديد إرشادات السوق ووضع قواعد تتماشى مع المعايير الدولية لمنع غسل الأموال وإخفاء الأصول.

كما يقترح مشروع القانون عقوبة بالسجن من أربع إلى ثماني سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية لمن يرتكبون الاحتيال في توفير خدمات الأصول الافتراضية.

سعر بيتكوين اليوم

قفز سعر بيتكوين Bitcoin BTC (العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم)، اليوم الخميس 14 أبريل/نيسان 2022 بنسبة 2.82% ليصل إلى 41237.11 دولار، وبلغت القيمة السوقية للعملة الأكثر شعبية في العالم نحو 785.383 مليار دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.97% مسجلًا 3111.19 دولار.

كما صعد سعر بينانس كوين Binance coin BNB في حدود 0.87% إلى 422.31 دولار.

وزاد سعر عملة الريبل XRP بنسبة 2.76% إلى مستويات 0.7328 دولار.

وقفز سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.89% لتسجل 0.9723 دولار.

كما ربح سعر بولكادوت Polkadot بنسبة 2.30% إلى مستويات 18.28 دولار.

وتراجع سعر دوج كوين DOGE/USD بنسبة 0.44% إلى مستويات 0.14 دولار.