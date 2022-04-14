شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok تختبر زر يسمح للمستخدمين بعدم الإعجاب بالتعليقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت "تيك توك" أنها تختبر ميزة تسمح للمستخدمين بعدم الإعجاب بالتعليقات الفردية على مقاطع الفيديو، في منشور مدونة حول تطبيق إرشادات السلامة والمجتمع، وقالت TikTok إنه يمكن للأفراد الإبلاغ عن التعليقات التي يجدونها "غير ملائمة أو غير ملائمة" دون أن تكون مرئية للآخرين، حيث كان قد اكتشف بعض المستخدمين إصدارات مختلفة من الخيار في وقت سابق من هذا العام.

قالت تيك توك: "ستضيف تعليقات المجتمع هذه إلى مجموعة العوامل التي نستخدمها بالفعل للمساعدة في الحفاظ على قسم التعليقات وثيق الصلة باستمرار ومكانًا للمشاركة الحقيقية".

يمكن لمستخدمي TikTok بالفعل أن يقوموا بالإبلاغ عن مقاطع الفيديو للإشارة إلى التطبيق بأنهم غير مهتمين بالمحتوى. يبدو أن الزر "عدم الإعجاب بالتعليق" متاح بالإضافة إلى خيار الإبلاغ عن تعليق لانتهاكات إرشادات المجتمع حسبما نقل موقع The verege.

قالت الشركة أيضًا إنها تجري تجارب لإرسال تذكيرات حول ميزات مثل تصفية التعليقات والحظر المجمع والحذف إلى منشئي المحتوى الذين يتلقون عددًا كبيرًا من التعليقات السلبية. وفقًا لـ TikTok ، سيتم اتخاذ القرارات بشأن طرح الميزة بالكامل في الأسابيع المقبلة.

في تقرير الشفافية، قالت TikTok إنها أزلت أكثر من 85 مليون مقطع فيديو بين أكتوبر وديسمبر 2021 بسبب الانتهاكات - حوالي 1 بالمائة من جميع مقاطع الفيديو التي تم تحميلها على التطبيق.