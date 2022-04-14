شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قضية Activision Blizzard لألعاب الفيديو تدخل جولة جديدة فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت قضية ولاية كاليفورنيا ضد Activision Blizzard المتخصصة فى ألعاب الفيديو جولة أخرى، حيث يزعم تقرير لـ"بلومبرج" أن مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم سعى إلى "التدخل" في الدعوى القضائية بين وزارة التوظيف العادل والإسكان بالولاية و Activision Blizzard بتهمة تتعلق بمزاعم التحرش الجنسي والتمييز.

وعندما حاولت محامية الدعوى جانيت ويبر الحفاظ على استقلالية القسم ، زُعم أنها طردت من قبل نيوسوم ، مما دفع مساعد كبير المستشارين في إدارة كاليفورنيا للتوظيف العادل والإسكان المعروفة باسم DFEH، ميلاني بروكتور إلى الاستقالة احتجاجًا حسبما نقل موقع The verege.

وفقًا لتقرير بلومبرج ، أرسل بروكتور بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين قائلاً: "طالب مكتب الحاكم مرارًا وتكرارًا بإخطار مسبق باستراتيجية التقاضي والخطوات التالية في التقاضي. مع استمرارنا في الفوز في محكمة الولاية ، زاد هذا التدخل ، محاكياً مصالح محامي Activision ".

وقالت إيرين ميلون، مديرة الاتصالات للحاكم نيوسوم ، في بيان نقلته صحيفة The Verge: "ادعاءات تدخل مكتبنا كاذبة بشكل قاطع"، "تدعم إدارة Newsom العمل الفعال الذي قامت به DFEH تحت إشراف المدير كيفن كيش لإنفاذ قوانين الحقوق المدنية وحماية العمال، وستواصل دعم DFEH في جهودها لمكافحة جميع أشكال التمييز وحماية سكان كاليفورنيا." وحول د ما إذا كانت نيوسوم قد طردت ويبر، قالت ميلون إنها لا تستطيع التعليق على شؤون الموظفين.

استقرت Activision Blizzard مؤخرًا مع EEOC لتصل إلى 18 مليون دولار لصندوق تعويض الضحايا. سعت DFEH إلى منع تلك التسوية، مدعية أنها قد تسمح لـ Activision Blizzard بالقدرة على إتلاف الأدلة أو إعفاء الشركة من مزاعم الدولة. بعد محاولة لوقف التسوية، رفض قاض في كاليفورنيا في النهاية طلبات DFEH ، مما مهد الطريق للموافقة على التسوية في نهاية شهر مارس.

تم انتقاد التسوية البالغة 18 مليون دولار لكونها نقطة في بحر للشركة التي تبلغ قيمتها مليار دولار، قامت شركة Riot Games، وهي ناشرة ألعاب فيديو مماثلة بمليارات الدولارات، بتسوية الدعوى القضائية الخاصة بالتحرش بمبلغ 100 مليون دولار، المحامية رفيعة المستوى ليزا بلوم، التي رفعت قضيتها ضد الشركة، عقدت مؤتمرًا صحفيًا في ديسمبر قائلة: "نظرًا لوجود مئات الضحايا، أعتقد أننا جميعًا نتفق على أن رقم 18 مليون دولار غير كافٍ بشكل محزن. "