شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الصور غير الواضحة على Zoom تجعل الناس يصرخون كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترحت دراسة حديثة، أنه إذا وجدت نفسك يومًا ما قد بدأت في الصراخ أثناء مكالمة فيديو على Zoom، فقد يكون السبب هو أن شاشتك ضبابية، حيث طلب الباحثون من أزواج من الأفراد إجراء محادثات مرتجلة عبر مكالمة فيديو، مع إضعاف الجودة المرئية عبر عدة خطوات، ووجد الخبراء أن المشاركين تحدثوا بصوت أعلى وغيروا إيماءاتهم للتعويض عن ضعف جودة الصورة، على الرغم من عدم التأكد من سبب ذلك.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون أنه قد نربط عدم القدرة على رؤية شخص ما بوضوح على أنه بعيد جدًا، لذلك نحاول لا شعوريًا التعويض عن طريق الصراخ.

ولعل من المعروف بالفعل أن البشر يستخدمون إيماءات اليد في المحادثة للتعويض عن صعوبة سماعنا، لكن الدراسة الجديدة تُظهر أننا أيضًا نتحدث بصوت أعلى عندما يصبح من الصعب على الآخرين رؤيتنا.

أجرى الدراسة الجديدة باحثون في جامعة رادبود في مدينة نيميجن بهولندا، حيث يقول الفريق في ورقتهم البحثية: "أظهرت هذه الدراسة أنه في محادثة غير رسمية تتم بوساطة الفيديو، عندما تتعطل القناة المرئية، يتم تكييف القناة الصوتية للتعويض".

وأضاف الفريق، "أن نتائجنا أيضا تدعم فكرة أن الإيماءة هي أكثر من مجرد إشارة تعويضية أو داعمة، ولكنها جانب أساسي من جوانب الاتصال في حد ذاتها".