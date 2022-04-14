شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلة الفضاء بالبالون ستكلفك 125 ألف دولار.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت عدة شركات تعمل بالسياحة الفضائية مؤخرا مثل SpaceX و Virgin Galactic و Blue Origin، التي يمولها رواد الأعمال، والآن توفر شركة بالون الفضاء فرصة لسياحة الفضاء، لمراقبة انحناء الأرض من 20 ميلاً (30 كم)، ويبدو المستقبل مثيرًا للغاية بالفعل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت Space Perspective ومقرها الولايات المتحدة عن مزيد من التفاصيل حول مشروع البالون العملاق الخاص بها بعد مشاركة الرسوم التوضيحية لكبائن Swish التي سيجلس فيها الركاب، مع نوافذ بارتفاع 5 أقدام (1.5 متر) ودرجات ألوان داكنة وأرجوانية وشريط مشروبات.

وباعت حتى الآن أكثر من 600 تذكرة بسعر 125 ألف دولار لكل منها وتأمل أن تبدأ إطلاق منطادها من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا بحلول أواخر عام 2024.

وتكون سعر الرحلة أقل من 450.000 دولار التي تفرضها Virgin Galactic، بينما يُعتقد أن تذاكر Blue Origin أكبر بكثير، ودفع ثلاثة رواد أعمال 55 مليون دولار لكل منهم للسفر على متن مركبة SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية.

ولكن على الرغم من أن الرحلة باستخدام Space Perspective ستكون أرخص، إلا أن ما إذا كانت تشكل بالفعل رحلة فضائية أمر مثير للجدل.

لن يصل منطاد الشركة إلى المدار، بل سيصل إلى ارتفاع 20 ميلاً، أى أقل بكثير من المنافسين Virgin Galactic، الذي يرتفع قليلاً عن 50 ميلاً.

وكشف المؤسس المشارك لـ Space Perspective لوكالة فرانس: "نحن فوق 99% من الغلاف الجوي للأرض، مما يعني أن الركاب سيرون حقًا أسود نفاث للفضاء"، مضيفا ""أردنا إيجاد طريقة تغير حقًا طريقة تفكير الناس في رحلات الفضاء تجعلها أكثر سهولة ويسهل الوصول إليها."