شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء سيبيريا يبتكرون محركا فريدا للأقمار الصناعية صغيرة الحجم والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أشار المكتب الصحفي إلى أن هذا المشروع يحل إحدى أكثر المشاكل إلحاحا، وهي أنظمة التغذية الكهربائية للأقمار الصناعية صغيرة الحجم.
يذكر أن تصاميم كهذه أجريت في التسعينيات من قبل العلماء الروس، وتم تعليقها لنقص الأموال. وظهرت الآن إمكانات وأجهزة حديثة تمكّن الباحثين من مواصلة الدراسات.
وقال صاحب المشروع، بافيل ياتشمينيف:" إن المحرك النبضي المذكور لا مثيل له في العالم، وهناك محركات صنعت خارج روسيا تعمل بالتيار المستمر، لكن محركنا يعمل بشحنات من النبضات ويعتبر أكثر فاعلية من حيث استهلاك الطاقة، مقارنة بمثيلاته الأجنبية التي تستخدم في الأقمار الصناعية".
جدير بالذكر أن مدة المنحة المالية التي خُصصت لعلماء الجامعة لا تزيد عن عامين. وهي فترة كافية للحصول على مواصفات تقنية للمحرك والتأكيد عليها.