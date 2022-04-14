شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Anker تكشف عن أكبر حزمة بطارية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر Anker 757 Powerhouse الجديد الذي يبغ 1500 واط من الطاقة و1229 واط في الساعة من بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4)، والتي تعد بأنها أسرع في الشحن وتدوم لفترة أطول، وقد تكون أكثر أمانًا من حزم بطاريات أيونات الليثيوم.

بطاريات LiFePO4 ليست شيئًا جديدًا في مساحة البطارية، ستجدها في بعض السيارات الكهربائية لأنها لا تحتاج إلى الاستبدال كثيرًا ولأنها لا تسبب أزمة عندما يتعرض المئات أو الآلاف منها لأضرار بالغة في حادث.

الجانب السلبي هو الوزن: معظم الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية لا تستخدمها لأنها أثقل بكثير من أيونات الليثيوم بنفس السعة.

ويزن Anker 757 Powerhouse 43.8 رطلاً، أي ما يقرب من ضعف ما يزن 1000 واط في الساعة من محطة جاكري للطاقة ولكن بسعة تزيد بنسبة 20% فقط، وجاكري لديها محطة طاقة 1500Wh تزن أقل أيضًا.

وفقا للتقرير بدأنا نرى بعض محطات الطاقة الكبيرة والسميكة تتبنى LiFePO4 من أجل الفوائد ، بما في ذلك ما يزيد عن 3000 دورة شحن للبطارية والقدرة على الشحن بنسبة 80% في ساعة واحدة فقط من الحائط - أشياء أنكر 757 ، Bluetti AC200P ، و CTECHi ST2000 الممولة تمويلًا جماعيًا جميعًا يتباهى.

ضع في اعتبارك أن هذه المنتجات المنافسة أكبر وأثقل وأكثر قوة عند 2000 واط من الطاقة وقدرة 2000 واط في الساعة ، ويبدو أن Bluetti لديها المزيد من المخرجات أيضًا - بما في ذلك ستة منافذ تيار متردد ثلاثية الشقوق وزوج من وسادات الشحن اللاسلكي أعلى حتى راحة هاتفك، لكن أنكر يمكنه شحن 100 وات كامل من USB-C PD إلى كمبيوتر محمول قوي (الآخرون يتفوقون عند 60 وات PD، وهو ما يمتلكه Anker أيضًا)، بالإضافة إلى ثلاثة منافذ ثلاثية الشقوق، وثلاثة منافذ ذات شقين، وأربعة منافذ USB-A بقدرة 12 وات لكل منها، ومنفذ مقبس ولاعة السيارة حسبما نقل موقع The verege.

ويقترح Anker أن بطاريته قد تكون أسرع في الشحن من الطاقة الشمسية - فهي قادرة على الوصول إلى 80% في 3.6 ساعات فقط مع 300W، مجموعة الألواح الشمسية الثلاثية Anker التي ستبيعها بسعر لم يكشف عنه قريبًا.

وذكر تقربر لـ TechRadar أن Bluetti يمكن أن تشحن تقنيًا في أقل من ثلاث ساعات من 700 واط من الألواح، وتقول CTECHi إن بطاريتها تستغرق تسع ساعات للشحن الكامل من مجموعة من الألواح 500 واط ، على الرغم من أن كلاهما يسمح لك بدمج الطاقة الشمسية والمقبس إذا كنت بحاجة إلى ذلك شحن أسرع.

الاختلاف الملحوظ الآخر هو أن Anker تقدم ضمانًا لمدة 5 سنوات على بطاريتها، وهو أطول قليلاً من العامين اللذين تقدمهما الشركات الأخرى، وتزعم أن بطاريتها يجب أن تشحن حتى 100% من السعة - وليس 80% النموذجية - بعد 3000 دورة شحن، ويقول أنكر إنه إذا تركته لمدة عام بعد الشحن، فلا يزال من المفترض أن يظل به 62% من السعة المتبقية.