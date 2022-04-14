شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone SE 2022 وiPhone 13 Mini والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن هاتفها أيفون SE 2022 الجديد، حيث يعد الهاتف الجديد من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها في فئة الهواتف منخفضة التكلفة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 13 Mini، كما يلى:

هاتف iPhone SE 2022 السعر: يتراوح بين $429 / $479 / $579.

الأبعاد: 138.4 x 67.3 x 7.3 ملم.

الوزن: 144g.

مساحة الشاشة: 4.7 بوصة.

دقة الشاشة: 1,334 x 750.

الذاكرة الداخلية: متاحة 64 / 128 / 256 GB.

الرامات: 4 GB.





-هاتف iPhone 13 Mini -هاتف iPhone 13 Mini الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل:iOS (15.x).

البطارية: بقوة 2227 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.