شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جارتنر: انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية بنسبة 7.3% فى الربع الأول لـ2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية على مستوى العالم 77.5 مليون جهاز خلال الربع الأول من عام 2022، بانخفاض بلغ 7.3% مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وذلك وفق النتائج الأولية الصادرة من مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر. وقد أسهم الانخفاض الحاد في مبيعات أجهزة "كروم بوك" بشكل كبير في الانخفاض الإجمالي لسوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وقالت ميكاكو كيتاجاوا، مدير الأبحاث لدى جارتنر: "بعد الزيادة غير المسبوقة التي شهدتها مبيعات أجهزة "كروم بوك" خلال العام 2020 وبداية العام 2021 نتيجة الطلب الكبير من قطاع التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية، انخفضت مبيعات هذه الفئة خلال الربع الأول من هذا العام الذي مثل فترة صعبة لتحقيق النمو مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الذي حققت خلاله مبيعات هذه الأجهزة أعلى معدل نمو لها على مدار عقود".

باستثناء أجهزة "كروم بوك"، حققت السوق العالمية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية نمواً سنوياً طفيفاً بلغ 3.3%. بالإضافة إلى ضعف مبيعات أجهزة "كروم بوك"، ساهم ضعف الطلب الاستهلاكي في الاتجاه السلبي للسوق، وذلك نتيجة الإنفاق الحذر وتحوله بعيداً عن الأجهزة. ومع ذلك، فقد شهدت مبيعات أجهزة الكمبيوتر التجارية نمواً خلال الربع الأول من عام 2022 نظراً لعودة العمل من المكاتب وتوجهات العمل الهجين التي عززت من الطلب على أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

حافظت مبيعات أكبر ثلاثة شركات في سوق أجهزة الكمبيوتر العالمية على مستوياتها دون أي تغيير خلال الربع الأول من عام 2022، حيث احتفظت شركة لينوفو بالمركز الأول من حيث عدد الشحنات بنسبة بلغت 23.6% من حصة السوق العالمية.

وتتضمن البيانات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة ألترا موبايل (مثل مايكروسوفت سيرفيس) وأجهزة كروم بوك، وتستثني أجهزة الآيباد. يتم تقدير جميع البيانات بناءً على دراسة أولية. التقديرات النهائية قد تكون عرضة للتغيير. تستند الإحصاءات إلى مبيعات الشحنات عبر قنوات التوزيع، وقد لا يصل مجموع الأرقام إلى المجاميع المعروضة بسبب التقريب.

وقد تأثرت مبيعات كل من لينوفو وإتش بي بشكل كبير جراء انخفاض مبيعات أجهزة كروم بوك خلال الربع الأول. كما تأثرت لينوفو بتباطؤ مبيعات أجهزة كروم بوك في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا إن هذا الانخفاض تم تعويضه نسبياً في نمو مبيعات هذه الأجهزة في أمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ. وكانت شركة إتش بي قد منحت الأولوية لأجهزة كروم بوك خلال السنوات الأخيرة إلا أن خففت من تركيزها على هذه الفئة خلال النصف الثاني من عام 2021، مما أدى إلى انخفاض كبير في إجمالي الشحنات خلال الربع الأول من عام 2022.

وحققت شركة دل نموًا سنوياً في أعداد الشحنات خلال الربع الأول، وذلك على الرغم من القيود المستمرة على مستويات الطلب في سوق الأعمال. وقد مثل هذا الربع السنوي فترة النمو السادسة على التوالي لمبيعات شركة دل، وذلك نتيجة الحضور الضعيف نسبيًا للشركة للسوق ضمن فئتي أجهزة كروم بوك وأجهزة الكمبيوتر الاستهلاكية.

من جانبها، واصلت شركة أبل زخمها بداية هذا العام، مستفيدة من شعبية أجهزة ماكنتوش بإصدارات شريحة M1. وطرحت الشركة خلال الربع الأول، جهاز أبل ماك استوديو، كنموذج لسطح مكتب متميز، الذي أسهم في زيادة المبيعات بين مستخدمي أجهزة الكمبيوتر الذين يحتاجون إلى قوة معالجة عالية.