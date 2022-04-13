5 قواعد تعرضك للحظر على واتساب في حال خرقها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 10:23 مساءً - يعد واتساب من أكثر تطبيقات التواصل انتشارا على مستوى العالم، حيث يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم، ومؤخرا حدد تطبيق 5 قواعد يجب اتباعها وإلا سوف يتم حظر الحسابات كما نشرت صحيفة “ذي صن” (The Sun).

وبينما تعد أشياء مثل الاحتيال طريقة واضحة لحظر المستخدم على واتساب، إلا أن هناك بعض القواعد التي قد تخترقها وأنت لا تعلم أن عاقبتها هو حظر حسابك على التطبيق.

الإبلاغ عن إزعاجك للمستخدمين بشكل متكرر

لا أحد يحب الإزعاج، خاصة على واتساب، هل تعلم أنه إذا أبلغ الكثير من الأشخاص عنك، فقد يؤدي ذلك إلى إزالتك من التطبيق تماما.

إحدى الطرق التي تجعل الآخرين يقومون بالإبلاغ عنك هي استخدام ميزة قوائم النشر، كما يعد الاتصال بأشخاص لا تعرفهم طريقة أخرى تجعلك عرضة للحظر على واتساب.

لذلك من الأفضل أن تحترم الآخرين ولا تزعجهم بالرسائل المتكررة، لأن ذلك سيجذب انتباه إدارة التطبيق.

انتحال اسم شخص

لا يُسمح لك بانتحال هوية شخص ما، حتى إن كان هذا الشخص قريبا لك، فإذا تم اكتشاف قيامك بإنشاء حساب وهمي باستخدام صور شخص آخر، فسيتم حظر رقمك.

تطبيقات الطرف الثالث

يريد واتساب من عملائه استخدام التطبيق الرسمي فقط، لذلك إذا كنت تستخدم طرفا ثالثا، مثل واتساب بلس (WhatsApp Plus)، فإن حسابك سيحظر.

الرسائل الآلية أو المجمعة

عادة ما تكون الرسائل الآلية والمجمعة علامة للتحذير من أن شخصا ما يحاول الاحتيال.

لذا حتى لو كنت تفعل هذا دون قصد، فمن الأفضل ألا تفعل ذلك، لأن واتساب يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) بالإضافة إلى تقارير من مستخدمين آخرين لاكتشاف وحظر الحسابات التي ترسل رسائل تلقائية غير مرغوب فيها.

عدم استخدام التطبيق بشكل كافٍ

قد يتم تعطيل حساب واتساب الخاص بك أو حذفه بشكل مؤقت إذا كنت لا تستخدمه.

ولا تذكر المنصة الفترة التي سيظل فيها حسابك معلقا.

تقول القواعد الرسمية الموجودة في المنصة “يجوز لنا تعطيل حسابك أو حذفه إذا لم يصبح نشطا بعد تسجيل الحساب أو إذا ظل غير نشط لفترة طويلة من الوقت”.