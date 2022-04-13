شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لطرح وحدة تحكم فى الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط أبل لإطلاق وحدة التحكم في الألعاب الخاصة بها، إذا أخذنا في الاعتبار براءات الاختراع الأخيرة التي قدمتها شركة التكنولوجيا العملاقة، ووفقًا لتقرير صادر عن Patently Apple، تم منح الشركة التقنية العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها براءات اختراع حول أنواع مختلفة من وحدات التحكم من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) ومكتب براءات الاختراع الأوروبي، وكان التطبيق الأخير هو الأحدث.

وفي طلب براءة الاختراع ، تمت مناقشة ثلاثة أنماط من أجهزة التحكم في الألعاب، وبالرجوع إلى النمط الأول الموضح في براءة الاختراع، فقد نظرت أبل في وحدة تحكم يمكن توصيلها بجهازي جهاز مثل iPhone أو iPad ، سواء في الوضع الرأسي أو الأفقي.

لذلك ، يمكن فصل وحدة التحكم إلى جزأين يمكن بعد ذلك توصيلهما بأي من جانبي iPhone أو iPad لجلسات الألعاب، أما بالنسبة للنوع الثاني من أجهزة التحكم المعروضة، فسيكون مخصصًا لجهاز iPhone فقط، تصميمه قابل للطي ، مع أزرار بالداخل.

وأيضًا ، ستحتوي العلبة القابلة للطي على شاشة مدمجة صغيرة ربما لاستيعاب لوحة مفاتيح تعمل باللمس أو لعرض معلومات مهمة مثل صحة شخصيتك في اللعبة، والرسائل النصية و / أو إشعارات البريد الإلكتروني ، والطلبات من لاعبين آخرين في لعبة متعددة اللاعبين ، إلخ.

النوع الثالث والأخير من أجهزة التحكم في اللعبة الموصوفة في براءة الاختراع له تصميم يشبه عصا التحكم مع مفتاح قابل للانزلاق لتمكين وضع اللعب على الجهاز أو الرد على مكالمة أو الرد على الرسائل النصية والبريد الإلكتروني أثناء اللعب. من المرجح أن يعمل هذا النوع من أجهزة التحكم مع جميع أجهزة أبل مثل iPhone و iPad و Mac مع اتصال Bluetooth.